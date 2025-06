Jasno i glasno!

Milovan Minić ušao je u "Elitu" jer ga je ljubavnica Aleksandra Nikolić, sa kojom je paralelno bio četiri godine, u rijalitiju prevarila s Ivanom Marinkovićem. Mesecima su jedno o drugom iznosili prljav veš, a Milovan se javno pokajao što je varao svoju suprugu Marijanu Minić. Taman kada se sve stišalo, Milovanu je u "Elitu" stigla tužba za razvod braka od Marijane, iako su se dogovorili da se sporazumno razvedu, zbog čega je pao u očaj.

Prethodno je očajavao zbog glasina da je Marijana sada u vezi sa Urošem Jovanovićem, bivšim mužem njegove bivše ljubavnice, a juče je na portalu Pink.rs objavljena njihova zajednička fotografija na kojoj su i vrlo prisni. Sada se ekskluzivno za Pink.rs oglasio Uroš, a izjavu prenosimo u celosti:

- Ovom izjavom obraćam se javnosti, medijima, ali pre svega svakom čoveku koji prati ovu priču, jer smatram da je vreme da se istina konačno jasno kaže, bez ulepšavanja i bez skrivenih poruka.Već deset meseci sam sam sa svojom ćerkom Anastasijom. Majka deteta, Aleksandra, svesno i potpuno svojevoljno je napustila dete i ušla u rijaliti program – bez ikakvog plana da ostane u kontaktu sa ćerkom, bez odgovornosti i bez savesti. Svesna da ulaskom gubi kontakt sa detetom, ona je to ipak uradila – jer su prioritet bili kamera, kadrovi, i dogovor koji je sklopljen daleko pre ulaska.I taj dogovor je ključ svega što danas gledamo – između nje i Milovana, čoveka koji je istu tu Aleksandru mesecima javno blatio, nazivao svakakvim imenima, vređao, kleo, tražio poligraf tvrdeći da su njegove najteže optužbe istinite. Sve je rekao. Sve smo čuli. A sada? Sada zajedno planiraju da se u završnici predstave kao “žrtve”.Po kom osnovu? Po osnovu čega? Po osnovu toga što su jedno drugo godinama brukali javno, vređali, pa onda snimali eksplicitne sadržaje zajedno, pravili 200+ klipova za OnlyFans, izlazili po klubovima, plesali na šipkama, a onda pred kamere odlazili kao da su kandidati za roditelje godine?I sad, kako se bliži kraj rijalitija, njima je jasno da priča puca. Istina curi. Više niko ne veruje u bajku. I sada se plan menja – sada je novi cilj da se sve okrene protiv mene i Marijane. Jer im smeta što sam ja miran, stabilan, sa svojim detetom. Što nisam deo njihovog scenarija. Što sam srećan. Što nisam ni u jednoj šemi, niti u ijednom dogovoru.Verujte mi, narod će vrlo uskoro gledati njih dvoje kako sede kod voditelja – možda kod Darka, možda kod “srpskog Džastin Bibera”, svejedno – i kukaju. Plaču. Glume pomirenje. Glume roditelje. Traže oproštaj. A sve to dok decu mesecima nisu zagrlili - poručuje Uroš i dodaje:

- Neka cela nacija ne zaboravi – sve ovo je unapred pripremljen plan. Da na kraju ispadne da su oni nevine žrtve, da su patili. Ali ja pitam: gde je bila kada je dete tražilo mamu? Gde su bili kada su znala da neće moći da je vidi,da je čuje, da je drži za ruku?Nije je bilo. Nije ni planirala da bude tu. I najgore od svega – nemaju ni trunku obraza da stanu i kažu: “Pogrešili smo”. Ne. Umesto toga, plan im je da se sve svali u narednom periodi na mene, mozda na Marijanu, da se mi prikažemo kao “problem”, a oni kao “heroji”.Ali istina neće biti zaboravljena. Neće se izbrisati ono što je Milovan govorio o Aleksandri. Neće nestati klipovi, izjave, uvrede. Neće se zaboraviti šta je sve ona radila i koliko je sve to bilo daleko od vrednosti porodice i majčinstva. A još manje će se zaboraviti ko je ostao pored deteta, svaki dan, bez kamera i bez scenarija.I na sve to – dok vodim miran, ispunjen i srećan život sa svojim detetom , dok se bavim stvarnim životom, bez rijalitija – neko iz njihove okoline, bez stida i obraza, objavljuje moju privatnu fotografiju javno sa Marijanom, sa jasnom namerom da me isprovocira i uvuče u njihov blato. Ne ide im da sam srećan, da sam stabilan, da nisam deo njihove šeme, i to ih boli. To je slabost. To je nemoć. I to samo potvrđuje sve što ovde govorim. Na današnji dan, 20. juna 2025. godine, jasno i javno najavljujem – svaki napad koji dolazi narednih dana i nedelja na mene i moju porodicu nije slučajan. To je deo plana. To je dogovor. To je pokušaj da se spasu njihove slike i njihove uloge pred finalnu scenu.Ali ja u toj predstavi ne igram. Ja imam svoj život, svoju istinu, svoju ćerku – i sve što sam rekao, stoji. I stojaće i kad rijaliti završi. I kad kamere padnu. I kad više niko ne bude gledao.Jer ja nisam izabrao kamere – izabrao sam dete. Pozdrav za Ivana Marinkovića koji je u startu provalio igru njih dvoje - bio je jasan Uroš.

Autor: D. T.