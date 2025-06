ŠOK ZA ŠOKOM! Gastoz progovorio o Anđelinim intimnim snimcima, Karić dodatno ukanalio Đuričićevu: Ona kao da zna šta ja volim! (VIDEO)

Haos koji se ne zaustavlja!

Nenad Marinković Gastoz nastavio je razgovor sa Darkom Tanasijevićem.

- Sad je opet sa Urošem na lizarazu - rekao je Karić.

- Podržao si to što me je vukao (Zvezdan) za kosu i polivao me vodu. Ne čudi me da je to Karić podržao - rekla je Anđela.

- Ja znam samo da je ona živela sa njim posle "Zadruge" - rekao je Stefan.

- Zbog čega si imao burnu reakciju nakon onoga što je rekla da među snimcima ima svega - pitao je Darko.

- Ma nisu mi bitni snimci...Ne želim da komentarišem, rekao sam kao njen partner da me klipovi ne zanimaju, ne treba nijednoj devojci to da se dešava. Neka im Anđela bude škola, nije ni prva ni poslednja devojka. Isto što je rekla i vama, rekla je i meni. Đakuzi gde je gola, tuš kabina i pidžama banana - rekao je Gastoz.

- Kako se osećaš kada te Anđela nazove delom amonijak ekipe - pitao je Darko.

- Ne znam šta joj to znači, sada kaže da se Karić liže sada sa mnom... - rekao je Gastoz.

- Kao da Anđela zna šta ja najviše volim - rekao je Karić.

- Ne znam da li voli da prima ili da voli da liže, ali vidim da su mu izlizali onu stvar - rekla je Anđela.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić