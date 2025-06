Šok za šokom!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Luki Vujoviću, kako bi izneo svoju nominaciju.

- Ja ću da krenem od Sofi, bila si mi zanimljiva, lepa, ništa nisi lepo rekla za mene, bio sam tu za tebe, tada sam promenio mišljenje. Rekla si da sam prevarant i folirant, nisu mi se svidele uvrede na Anelin račun...Što se tiče Gastoza, hteo sam da kažem, on je bio neko ko je bio kod mene kući...Ja ću Đedovića da pozdravim jer ga njegove silne prijateljice nisu pozdravile. Meni je drago što je Marko tamo gde je sada, jer se Aneli i ja nismo posvađali. Sve lepo su mi rekli o Gastozu, nisam ga poznavao, naš odnos je pun humora bio, došao je trenutak kada si iskoristio to što smo dobri, pa si krenuo da je vređaš. Ispao si prema meni nefer, u utorak si mene zaštitio kada me je Anđela provukla. Na početku si bio Robin Hud koji je pogodio Amorovom strelom, a sada je pogađaš šibljem punim blatom. On zamera Anđeli što je nešto prećutala za Pavla, a on je prećutao za Enu, nije otišao kod Anđele i rekao joj da je bio na sofi i to za Đukića. Šaljem Gastoza, ostavljam Sofi - rekao je Luka.

- Sve što više i više ide kraj, ja sam nekako sve rekla na početku, stojim pri tome. Preći ću odmah na Nenada, ne možemo da se nikada više družimo, previše je toga rečeno. Trebalo je dugo vremena da padne ta neka netrpeljivost koju sam ja imala, ne osećam više to, ali isto tako, ne bih da preterano hvalim i govorim. Svežije mi je ono što se desilo skoro. Iskreno, imamo toliko godina da kažem da žalim, eto, puklo je. Sofi je prema meni uvek korektna, ja nikada nisam osetila takav vajb s njene strane da je muvam. Uvek sam je gledala kao drugaricu. Šaljem Gastoza, ostavljam Sofi - rekla je Matora.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić