Žestoko!

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Lukom Vujovićem o njegovom turbulentnom odnosu sa Aneli Ahmić.

- Aneli ima pravo zbog onoga što sam radio u početku, ali mi nije jasno da devojka sa kojom ležem i misli da je volim, ona to kaže, ali ni sama ne zna, ali ako zna da je volim kako može da joj padne na pamet da ja gledam Sandru - rekao je Luka na samom početku.

- Menjaš priče svakog dana, da li želiš da budeš sa njom? - pitao je voditelj.

- Jedno je želja, a drugo je mišljenje. Ako napolju bude ovakva veza nećemo biti zajedno. Ja ne znam više kako da se nosim sa situacijama, ona je inadžija i ja sam, volimo da naša bude poslednja. Ja bih voleo da izađemo odavde zajedno i nama da damo priliku - rekao je Luka.

Luka je nakon toga dao svoj sud o vezi Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza.

- Takmiari su s oprezom jer ne znaju da li će da se pomire. Treba da se kaže da on nije ispao fer, ali i da mu ona ne da posle devet meseci da mu priđe. Neću da kažem da je teatralna, razumem da je povređena, ali čim je toliko povređena znači da su bili intimniji od poljupca. Ova izolacija sa Sofi je bila čista glupost. Gastozu da se toliko sviđa Sofi on bi bio sa njom još od januara. Gastoz se tu više ogrešio jer ne treba da ga zanima prošlost devojke. Ja kad bih verovao tim stvarima nikad ne bih ušao u vezu sa Aneli. Mene njena prošlost ne zanima kakva god da je bila. Gastoz i Anđela su dozvolili da veruju u nešto što jeste ili nije istina, a to je glupost. Devojka ako je slagala nije razlog da je ostavi i šutne posle devet meseci - pričao je Luka.

- Da li je razlog pokušao da spinuje sve kad je rekao da je ona njega ostavila jer je on predložio da se drže do kraja? - pitao je voditelj.

- Gastoz je jako kvaran. Ne može on njoj da kaže nakon "Šiša bara" da nisu zajedno, ali da će da se drže zajedno. Kako ćeš ti devojci da staviš u glavi devojci sa kojom želi da bude sa tobom da imaš emocije, da želiš da budeš tu za nju, ali da niste zajedno? Može sama da skuva, šta će više da joj doprinese od Dače? On odjednom toliko se ohladio, a to nije mislio. Kako može sa tolikim emocijama da sedi sa njom i da joj ne dođe da se ljubi i da se pomiri, a ako Pavle kaže "ne" onda će da se pomire. Šta ako Pavle sutra kaže da nije bio sa njom? Prvo je bilo da je to raskid, a sad je ubeđen da je spavala sa Pavlom. Ja sam njemu rekao u januaru da je Anđelu stavio na krkače i da je vodi do prvog mesta - nastavio je Luka.

Autor: A. Nikolić