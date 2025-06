ŠOK: Sofija će poludeti kad ovo čuje! Dačo žestoko opleo po njoj, a evo i zbog čega! (VIDEO)

Ovo ne može ni da sanja!

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Danilom Dačom Virijevićem u "Šiša baru" o svim dešavanjima koje poslednjih dana tresu Belu kuću, ali i region.

- Šta se dešava sa Sofijom i Terzom? Kako gledaš na ta dešavanja ako uzmeš u obzir da je on imao s*ks sa Slađom? - pitao je Darko.

- On je pričao da je to prijateljski odnos, Sofija kaže da je tu šta joj treba. Mislim da je to sa Terzine strane neiskreno, on se meša u konflikte, a sve to radi da bi iznevirao Milicu i terao joj inat. Mislim da Sofiji ovo ne treba, trebala je do kraja da drži stav. Ovo joj ne treba i mislim da jefejk. On nju sad brani od Anđele, a to je sve fejk - rekao je on.

- Zbog čega je pukla tikva između Sofije i Sofi? - pitao je voditelj.

- Što se tiče Sofije i Sofi meni je taj odnos jako čudan jer mislim da Sofija ne treba da zamera Sofi bilo šta jer je jedina bila uz nju. Što se tiče namazanosti Sofi je htela da bude uplatena u priču jer je to sama potencirala, svako voli da se okreće kamera za njim, ona voli da se namešta i da se priča o njoj u "Šiša baru", da se priča na "Pretresu nedelje", ona je molila gledaoce da joj šalju pitanja za Gastoza. Svako pošalje svoje lice pre ili kasnije, a ona ga je pokazala. Ne sudi knjizi po koricama, ako je lepa i njanjava, a ja sam je najbolje upoznao i najbolje znam ko je ona. Ona je 10 puta gora od mene, sve jo je ovo odogvaralo. Njoj se ne sviđaju ni Gastoz, ni Mateja, nego voli to - govorio je Dačo.

- Zbog čega se sve više svađaju Sanja i Marko? - pitao je Darko Tanasijević.

- Ja mislim da Marko nije normalan dečko jer posle onih izgovorenih reči niko ne bi prešao. Ona je jasno stavila do znja da Marko mora da bira ako u studio dođe njegova majka. Verovatno postoji razlog što majka njemu nije poslala čestiku, on je možda sve ono i izmislio. S obzirom koliki su lažovi mogu da pomislim da je Marko sve uradio kako bi od sebe napravio žrtvu i dečka koji je imao teško detinjstvo. Mislim da neće uspeti još dugo da glumi, kao što ni Sanja nije uspela. Ona je rekla da mora da se on postavi kao Luka jer je hteo da se diskvalifikuje zbog Aneli. Meni je to van svake pameti. U njoj vlada sujeta, pakosna je, bezobrazna i sve najgore mogu da kažem za nju - rekao je on.

- Da li misliš da Anđela i Karić kriju još nešto? Da li su bili zajedno ili nisu? - pitao je voditelj.

- Ja sam o ovome pričao još mesec i po dana kad sam pričao da je dolazio kod njenog kreveta, a kad je krenula u priču sa Gastozom udaljio se. Ja mislim da ćemo još svašta da saznamo od njih dvoje. Karić je rekao da ima neke njene snimke i slike, ja verujem da ima. Mislim da ćemo mnogo toga da saznamo - zaključio je Virijević.

Autor: A. Nikolić