ODVRATNO MI JE ŠTO GA VREĐA! Keti svim srcem stala uz Gastoza, pa žestoko udarila na Anđelu Đuričić: Za sve je sama kriva!

Raskid Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza mnoge je šokirao, zaintrigirao, a neke je i rastužio, a mi smo odmah pozvali Keti Samardžić, kako bi nam ona iznela svoj sud!

Mnogi su bivšu učesnicu "Elite 8", Keti Samardžić smatrali kao glavnu pretnju za vezu Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza, dok su oni, s druge strane, raskinuli zbog toga što ga je, kako Gastoz kaže, Anđela lagala o pričama za Pavla Jovanovića i prirodu njihovog odnosa.

S obzirom na to da je ovaj ljubavni par naleteo na krah i da su svađe mešu njima sve učestalije i žešće, pozvali smo Keti kako bi ona iznela svoj sud o novonastaloj situaciji.

- Što se Anđele i Gastoza tiče, meni je ovo sve očekivano i nisam iznenađena ni najmanje. Još na početku kada sam najblaže moguće rekla da smatram da su razlike među njima velike i da mislim da ona ima neki problem što se emocija i vezivanja tiče, bila sam najstrašnije osuđena, a ukućani su se pravili ludi. Sada je ti isti vređaju najstrašnije... Nisam primetila da nju Gastoz vređa kao što ona vređa njega i to mi je odvratno. On to od nje nije zaslužio ni najmanje, a sama je kriva za sve, jer ga je lagala - bilo je sve što je Keti rekla za Pink.rs.

Autor: Nikola Žugić