VINULA JE U NEBESA: Mimas dala Eni vetar u leđa, ponizila Peju, pa Čolićeva njoj uzvratila duplo: LJUBOMORNI SU I SUJETNI NA TEBE! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Naredna koja je dobila budžet od ovonedeljnog vođe, Milane Šarac Mimas bila je Slađana Poršelina Lazić.

- Slađo, mali budžet. Totalno si se srozala. Jedini cilj u životu ti je zapravio bio da oponašaš Staniju Dobrojević. Mislim da si doživela totalni debakl, čak ti je i ''blinda'' popustila, sve pogrešno radiš - kazala je Slađa.

- Mićo, tebi srednji budžet. Bio si i grub i pažljiv prema meni, ali uvek iskren. Žao mi je jer te nisam uvek slušala, ali takva sam, šta da radim. Moji te veoma poštuju i vole - rekla je Mimas.

- Ena, veliki budžet. Ti si od prvog dana uz mene, zaista. Bio mi je cilj da izgladiš odnos sa Grujom. Ti si bila tu za mene, da me utešiš i oraspoložiš. Inače, mislim da bnespotrebno dramiš i praviš frku što se tiče ljubomore, ali se on ne ponaša lepo prema tebi, to moram da kažem. Upravo zbog toga, ne smeš sebi da dozvoliš da zbog njega plačeš - kazala je Mimas.

- Veoma ti je dobra podela. Dobada mi se način na koji si prokomentarisala ove ljude ovde. Smetaš mnogima jer si se istakla veoma. Ljubomorni su i sujetni na tebe učesnici jer si se istakla. Pokazala si da možeš i to mnogima ne odgovara - rekla je Ena.

- Meni je mučno da o meni ovako neko govori. Ena, pomirio bih se sa tobom da nisi folirant. Što se podele tiče, ovo je tvoje mišljenje, nije Grujino. Kad izađem, idemo na pecanje, a gde ćete vas dve, to ne znam - kazao je Peja.

- Dobro, rekao si šta si imao - rekla je Ena.

Autor: S.Z.