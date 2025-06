Haos na sve strane! Munjez zaurlao na Anđelu, Gastoz stao na njegovu stranu, pljušte uvrede (VIDEO)

Au!

Milana Šarac Mimas dala je reč Munjezu.

- Sad ću da kažem i više nikada. Da pričamo o lošem uticaju na porodice, naravno da bi tu bile Dragana i Anđela. Želim sve najbolje mojoj bivšoj ženi i njoj i njenoj majici, nikada nije došlo ni do svađe, a kamoli do nečega više. Eto, čisto da demantujem, gospođica neurotična je to iznela ovde. Na prvom mestu je Sandra, jer je jako loše uticala na Luku i njegov odnos sa Aneli, Luka je pošao pognute glave, ona mu je dobacila i pokazala mu je nešto, pa je u prvoj emisiji iskoristila to. Devet meseci si Gastoze trpeo i jako je loše uticala Anđela na tebe, džabe je braniš, usr*la je sve - rekao je Munjez.

- Jao, dobićeš zabranu prilaska, ne znam zašto svi ćute o tome - rekla je Anđela.

- Ne branim tebe, nego mislim da preuveličava Anđela stvari, koga si ti bre tukao ovde?! - rekao je Gastoz.

- Molim neku ustanovu da se javi gospođici da joj se javi da joj pomogne, za njeno dobro. Smiri se malo, što si neurotična. Nećeš dobiti nijednu uvredu do kraja rijalitija, osim argumenata i činjenica. Ništa ne može da se sakrije ovde, ovo je neurotična bolesnica, tužite me! - rekao je Munjez.

- Za to ćeš dobiti tužbu, evo Gastoz će da te odbrani još jednom - rekla je Anđela.

- Da je agresivna jeste, da je neurotična, jeste, da je bolesnica, jeste... Tvoji roditelji su ponosni na tebe. Mislim da ljudi uživaju u tvojim čarima banane, treba da se snimaš, pošto nemaš ništa drugo da pokažeš osim toga - rekao je Munjez.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić