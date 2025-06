DOŠLO VREME DA SE SVEDU RAČUNI: Mimas izborom potrčka izazvala tajac u Eliti, Anđela i Gastoz idu u izolaciju! (VIDEO)

Ovo niste očekivali!

Ovonedeljni vođa Milana Mimas Šarac donela je odluku koji takmičari će biti potrčci Bele kuće.

- Nek ustanu Sandra, Mateja i Slađa, Sofija i Marko Stefanović, Sofi i Gastoz. Sandra, Mateja i Slađa, to su dve devojke koje se bore oko njega danima. Verovatno to niste primetili. Primetila sam neke simpatije od strane njih dve - rekla je Mimas.

- Pola moga nemaš. Mogla sam da primenim savet kako da operem veš u slomljenoj kanti, hvala što si primetila nešto što ne postoji - rekla je Sandra.

- Nisam jedina koja je to primetila. Slađa otvoreno, ona to i govori da joj nije dobro kad joj priđe Mateja. Mogu da sednu njih tvoje. Marko i Sofija, bile su neke priče da gleda Sofiju i bili su već u izolaciji. Neću ih ni sad poslati. Sofi i Gastoz je neka priča koja nam nije razjašnjena. Ovonedeljni potrčci će biti Gastoz i Anđela. To je priča od septembra - rekla je Mimas.

- Ovog puta ne džogiram izolaciju. Prošle nedelje sam džogirao jer volim da spavam u čistom. Sada nova torta nek uradi šta treba da živi u čistom jer me prošli put zaje*avala - rekao je Gastoz.

- Neće mi ni ta izolacija nešto promeniti. Vidim da je počeo da plače od sreće. Nećemo progovoriti kao što nismo ni juče - rekla je Anđela.

- Nisi mi intersna - ubacio se Gastoz.

- Pokušavao je da mi priđe, da me zagrli, da me smekša, na sve je dobio 'od*ebi', a tako će biti i ovog puta. Mateji sam rekla da bi zaslužio da bude u super finalu jer je najispravniji. Naša veza je završena - rekla je Anđela.

- Gastoz je pokazao oduševljenje prošli put kad je bio sa Sofi. Videla sam da mu se ne ide sa Anđelom. Možda dođe do nekog razgovora da se raščivija ova priča - rekla je Mimas.

- Odlična Mimina izolacija. Očekivao sam nešto glupo od Mime. Primetio sam skriveno oduševljenje na Anđelinoj faci. Neki dan je ovde govorila: "Pomeri se od mene! Skloni se!", a sad baš šlag na tortu. Ona sam najavljuje da će pričati u izolaciji. Ona je u svađi, u tom trenutku stavila njemu ruku na rame, tražial pomoć od Gastoza. Znam da je došao sam i svaka čast, ja ne bih došao. Rekao je kad bi pala da bi te zaobišao, pa ti je pomogao opet, a ti si iskoristila priliku da te zaštiti. Imala je identičnu facu kao sa Karićem. Obožava da je u centru pažnje. Tvoje emocije su nula. Može da je ima kad hoće. Ti si jedna mučenica koju svaki muškarac kad se zaljubiš može da radi šta hoće. Da je pametan da ne progovori nijednu reč - rekao je Ivan.

Detaljinije pogledajte klikom u nastavku.

Autor: A.Anđić