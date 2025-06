STRUKA SE OGLASILA! Ivan demolirao Anđelu paralelom Pavla i Karića, pa Matora iznela sve detalje sa Tik Tok lajvova! (VIDEO)

Leti perje!

U toku je emisija "Pretres nedelje", a voditelj Milan Milošević dao je reč Ivanu Marinkoviću kako bi dao svoj sud o Anđeli i Kariću.

- Odvanjalo mi je ono što je Osman rekao - počeo je Ivan.

- Da se zna da tu temu nismo pokrenuli ni Stefan ni ja, nego njegov tata - rekla je Anđela.

- Opet je hvatam kad nema šta da kaže, izvlači se i opet laže. Rekao sam da sumnjam i da mislim da se pokrivaju, ali kad povežem priču sa Pavlom i uporedim njih dvojicu, potpuno su dve različite priče. Ovde je mnogo sigurnija. Ovo je čisto pranje. Što je Karić jednom poslao, meni lični na muvanje, tako bih započeo muvanje. Kad je ona njemu slala to da povede Karića tom Krletu, ponovo bih povezao. Ona je bila odušeljena što nju Karić muva. Za krevete nisam čuo. Verujem da je planirala da bude sa Karićem. Ovim je opravdala svoju priču sa Pavlom, nazvala ga psihopatom i prekinula kontakt sa njim... - rekao je Ivan.

- Imaćete prilike da vidite poruke, sad je rekla. Da li je ona ista kao momci koji su izbaciali njene gole slike? - pitao je Karić.

- Ne moraju ništa da objavljuju, vrlo rado ću tebi Milane pokazati - rekla je Anđela.

- Karić je priznao da je napisao tu poruku, a komunikacija se nastavila. Ako je raskinuo i bio u pauzi, to je stavr njegove devojke da li će da mu oprosti. Izgleda kao početak za traženje rekacije. Nakon svega toga ona nastavlja komunikaciju sa psihopatom i dobija poziv na Ibicu. Ja bih na Anđelinom mestu odgovorio: "Sa kojim povodom me zoveš?", a njen odgovor celo veče je: "Da sam htela, ja bih išla". Kad ovakve stavri neko prvi započne on je u ozbiljnoj prednosti. Sad kapiram da je i Osman na osnovu svega ovoga zaključio isto što i mi. Mislim da ništa nisu imali ali je bilo tenzično - rekao je Ivan.

- Imala je depresiju neku ili šta već i nije ulazila na TikTok. Kad je skupila snagu onda je uša, prošle godine - rekao je Karić.

- Ja ne bih da pravim paralelu sa Pavlom. Jako je bitno da je tvoj dečko znao ovu situaciju. Neka želja da sad ispriča mi nije jasna. Bila sam tu kad se to desilo sa Munjom. On je rekao to što je Anđela rekla i onda je nastala svađa. Bilo šta je čekala, mesecima je peckala - rekla je Matora.

- Mislila je da će se pokrenuti tema - rekao je Karić.

- Smatram da je imala u podsvesti, krenula su peckanja, Nenad je sve znao... Ova situacija ne vidim da može Anđeli da ide u prilog. Opet će da se vuku paralele - rekla je Matora.

- Ja sam rekao da ne smatram da je imala nešto sa Pavlom i pokušao sam da je zaštitim. To se dešava poslednjih deset dana - rekao je Karić.

- Ako ćemo po glasinama, postoje mnoge stvari. Grad priča neke stvari, što ne bih verovala u priče od mnogo ozbiljnijih ljudi. Ti meni deluješ kao autoprojekcija. Prošlost ne može da se pere. Kad sam ušla, rekla sam za TikTok. Veća tema ste bili ti i Stefan nego Gastoz i ti. Delovalo je kroz giftove da se muvaju - rekla je Matora.

- Meni si rekla da ti je Stefan rekao za poruke a ispalo je da ja lažem - ubacila se Stefani.

- Laže. Neću da se prepirem sa Stefani. Ovde joj je prekipelo i samo je čekala trenutak.Kad se Osman uključio imala je da se odbrani tad istinom. Jednom sam videla kad mi je dao stvari za Erminu. Meni je to tako izgledalo sa TikToka. Nije se videla Stefanova devojka, izbacivali su mnoge klipove - rekla je Matora.

- Ova priča se forsira jer vi sve stvari znate i samo čekate da neko progovori - ubacio se Gastoz.

- Osman kad je potegao priču tek tad si rekla Gastozu? - pitao je Karić.

- Zašto bi me Gastoz pitao da li sam bila sa njim?! - odbrusila je Anđela.

- Smatram od početka da se Anđela pere.

Autor: A.Anđić