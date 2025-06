Ostalo ti je 17 dana da se smeješ! Peji prekipelo sve, ovakvu lekciju Ena Čolić nije doživela! Lete poniženja kao perje! (VIDEO)

Uništio je rečima za sva vremena!

U toku je emisija "Pretres nedelje", a voditelj Milan Milošević podigao je Enu Čolić.

- Ena šta se to dešava, pa je Milovan rekao Peji da se kloni tebe i da ti se napolju ne javlja uopšte jer je saznao mnoge stvari i da će mu sve reći?- pitao je Milan.

- Za to nisam znala, Peja je tu prvi da mi zabije nož u leđa. Sad ona govori da sam mu kr*s šema i da me j i šutnuo. Nikad mu nisam uputila ružnu reč. Nećemo se ni čuti napolju, ne mora ništa da me uzruja. Ohladila sam se, bila sam vruća i uzrujana. Sad sam ja samo za j i da se šutnem. Govori samo o sebi, nije on glup dečko - rekla je Ena.

- Ne treba da dozvoli sebi da se ponižava i da se vide napolju. Ne menjam mišljenje zbog Aleksandre. Zamerio sam ono za Crnu Goru, imao sam u glavi svoju sestru. I majka i ujak će ti zameriti - rekao je Milovan.

- Ako je crnogorski narod sramota što ima ovakvu ku*vu, neće ni moju majku - skočila je Ena.

- Neću pričati niti sam pričao - rekao je Milovan.

- Setila sam se sama početka kad je rekao da je bolje da ćutiš da ne bi on pričao šta zna, e od tad nije jednu ružnu reč razmenila sa Milovanom - rekla je Kačavenda.

- Jedno sa drugim su katastrofa - rekao je Milovan.

- Aleksandra je spomenula da sam radila u Švajcarskoj, a to nije istina. Gleda kako mene da oblati i unizi - rekla je Ena.

- Žena je iz čista mira napravila cirkus u pušioni - rekao je Milovan.

- Ona je pozdravila Bakija. Rekla mi je u izolaciji da me iska*ao i šutnuo. Pokazuje kolika je gospođa i dama. Sedi sad sa ljudima koji su mene vređali. Koriste ga svesno kao oružje protiv mene - rekla je Ena.

- Devojčice, ja imam svoje prijatelje - rekao je Peja.

- Da se ona pita on ne bi smeo iz kreveta - rekla je Kačavenda.

- Ja sam svoje prijatelje birao, nikad meni izdali. Ona ima pravo sad da priča o svojim - rekao je Peja.

- Rekla sam Milosavi kako je ona dobar čovek, a on mi je rekao da sve to ide u istu kasu, a onda su se oblatili. Sad sedi sa njima - rekla je Ena.

- Ona uvek kaže da dolazi na Pejino kad iznesem neko mišljenje, a sad lud i budala. Lud sam što sam te učio gde da sediš. Sad mislim da je i ona folirant, ne menjam mišljenje - rekao je Peja.

- Zamera mi sedenje sa svima konstantno, čak i sa Sofijom - rekla je Ena.

- Normalno. Ja sam Grujom i Bakijem nisam igrao igre. Ja onda ne smem da sedim sa celom kućom jer je celu kuću izdala. Zašto mene nije neko izdao? Odvojio sam se, ne tračarim. Ti imaš uzajamnu korist kad ti je do ja*a, a onda ti uvale ku*činu. Ja iza sveg atsojim, a ti ne stojiš. Pokušala si kao Aneli, da ja nastradam, ali dobila si ku*ac. Ne treba mi to. Izvoli, drugara sa sobom! Okupi svoje drugare i druži se, ionako su ti rijaliti prijatelji. Ja sedim sam,a onda kažeš da sam lud - skočio je Peja.

- Koliko god sam sa nekim u konfliku neću uzeti da ga oblatim, nego ću izneti svoje mišljenje - rekla je Ena.

- To Đedoviću možeš da pričaš. Ja ovde kaže mišlljenje i zabole me ku*ac. Ti nemaš onu stvar nego igraš rijaliti i posle kukaš. Ti si mi sve što si mi napravila gurnula u du*e. Štitio sam je tri meseca dok nisam shvatio da me pravi budalom u odabranima. Dolazimo do toga da se ja teram iz kreveta, pa dolazi posle, a za stolom plakanje. Ne možeš me je*ati. Možeš kako hoćeš, ali ne dokle hoćeš. Po ceo dan praviš žrtvu. Postala si rijaliti bolesnik devojčice. Zamisli da dete gleda i govori: "Ovo nije moja mama". To je poenta. Ostalo ti je još 17 dana da se smeješ. Dok sam ja smršao 20 kila tebe je boleo ku*ac. Ti si smršala jer ti nije kupljeno povrće, ja odem da ti kupim. Ne ližem nikome du*e da ide i kupi mi. Dobila si i ti od mene 5 hiljada, a sebi sam ostavio tri. U vezi te iz koristi dovodi do ovoga. Ko se poslednji smeje, najslađe se smeje. Karma je čudo. Život sam tako vodi. Ti si najjača, ti si carica, ti si kraljica. Bodeš oči. Što se nisi družila sa Anom Nikolić? Je l' ustala nekoga da blati? Nije, nego ne možeš da iskoristiš. Družiš se sa likovima koji će da ti pomognu da me navode na anketama, a posle kme kme. Zato sam se družio sa Bakijem, voleo me najviše. Pitaj je šta misli o Milovanu - rekao je Peja.

- Bolelo bi me da je neko spreman da sa mnom igra rijaliti. Hiljadu puta sam plakala i poevravala mu se. Naravno da me boli, povredilo me. Ja sam najiskrenija bila sa Milovanom. Nema neke namere prema njemu. kad ga je cela kuća blatila, ja nisam. Ja sam preiskrena prema mom momku. Dokazala sam to i previše. Ako treba njim da dokazujem, nemam nameru - rekla je Ena.

- Ovako su se ponašale i devojke sa kojima si se družila. Kad mi izveđaš majku, aj ti prećutim, a kad je lajv plačeš - rekao je Peja.

Autor: A.Anđić