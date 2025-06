Bela kuća zanemela! Aleksandra i Milovan sabrali dva i dva, pa obelodanili Uroševu prljavu igru! (VIDEO)

Oseća se haos u vazduhu!

U toku je emisija "Pretres nedelje", a voditelj Milan Milošević dao je reč Sanji Grujić kako bi prokomentarisala situaciju između Milovana i Aleksandre.

- Milovan je bio manijak koji je detetu stavljao balone, govorio je da ima klipove. Milovan je bio taj koji je uništio odnos da Aleksandra ne može sa detetom i Urošem ode na more. Kad je došlo vreme odjednom je postao to Uroš. Njena majak je govorila da joj Uroš želi dobro, a Milovan se zalagao da joj se dete oduzme. Mislim da Aleksandra nema šta da drami. Njima posle svega ovoga ne verujem. Ja ne znam da li su se on i Uroš upoznali. Verujem da je on sa njegovom ženom jer ih je spojila ista muka. Sad je odjednom manijak Uroš iz Aleksandrine priče. Ona ne zna d aispriča priču, sve je u nekim šiframa. Nije umešana državna bezbednost nego - rekla je Sanja.

- Milovan i Aleksandra su bili prtiv Uroša da bi Aleksandra dobila dete. Ona je ušla ovde kao Milovanova partnerka koja je prevarila ovde. Njena prevara okreće celu priču - rekao je Mića.

- Sve je tako kao što kažeš - rekao je Milovan.

- Deluje mi kao da ti od Marijane hoćeš da otgneš Uroša. Kao da želiš njoj da dokažeš da želi Aleksandru - rekao je Karić.

- Marijana zna celu priču. Ja neću dozvoliti da moje dete sa takvim čovekom živi. Zašto bih ja njoj želeo takvog čoveka? Mića je srž i suštinu pogodio. Tužba koju sam dobio je bio trenutak slabosti da ja počenem da pričam i sklapamo kockice - rekao je Milovan.

- Tebi je bio cilj da uništiš Aleksandru? Imao si podršku Uroša? - pitao je Mića.

- Jeste - rekao je Milovan.

- Ulaskom Milosave sve bacaš sa strane i bežiš od problema - rekao je Mića.

- Ne, nego čekam potvrdu stvari. Priču koju je pričao Milosavi je suprotna svemu što je pričao meni - rekao je Milovan.

- Ako vidiš da su zajedno šta bude? - pitala je Kačavenda.

- Ništa. Čovek je doneo poklon kao znak zahvalnosti jer sam 4 godine bio uz njegovo dete - rekao je Milovan.

- Njemu je ovo palo kao kec na deset što sma ja uradila. Sve je napravio da se on ne spominje. E sad kad sam počela da pričam on se razjario. On se meni zakleo da će biti kad - tad sa Milovanovom ženom. Meni je Uroš svih ovih godina pravio probleme, sve živo što čovek može da radi. ne poklapa mi se mamina priča sa suđenjem i situacijom tamo. On se zbližio sa mamom kad su se Milovan i mama pokačili. Ona nije znala da se Milovan i on viđaju, a Milovan nije znao da se mama i on viđaju - rekla je Aleks.

Autor: A.Anđić