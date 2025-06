PALO SUOČAVANJE: Luka i Munja nakon jučerašnjeg haosa jedno drugom sasuli sve u lice! (VIDEO)

Sklopili primirje!

U toku je "Igra istine" u Beloj kući, naredno pitanje postavila je Ena Čolić Sofiji Janićijević.

- Sofija, da li si obaveštena šta je bilo između Slađe i Terze i kakav je vaš odnos nakon svega? - pitala je Ena.

- Naš odnos se nije promenio, pobošljšao se da komuniciramo i tu je kad mi treba. Nismo u emotivnom odnosu, niti se gledamo kao budući partneri. Pitanje za Munju, da li se kaješ zbog jučerašnjeg događaja? - rekla je Sofija.

- Zahvalio bih se produkciji kako je reagovala. Krivo mi je, stojim iza toga. Ovo nije prostor za agresiju i k*rčenje. Nisam kivan na Luku, zašto bih bio? Kivan sam na Aneli jer je dodavala ulje na vatru - rekao je Munja.

- Munja je neko koga sam zamolio da ne vređa Aneli, on joj je dobacio kad je vređao Anđelu i onda je pomenuo vibrator. Pozdrav za moju porodicu, ja sam dobro. Ja sam kriv što sam ga gurnuo, nisam ga udario. Ja ga neću provocirati. Njemu Stefnai niko nije vređap, a on je vređao Aneli, Teodoru, Anđelu, a sa nama je dobar - dodao je Luka.

- Anđela je spominjala situaciju za moju ženu, a ni ne zna šta je bilo. Aneli je u tom momentu branila Anđelu - dodao je Munja.

- Ti govoriš da Anđelu nećeš da vređaš, a uporno je vređaš. Ja sam pitala samo da li je ne vređaš isto kao što i mene ne vređaš - rekla je Aneli.

- Dečko to nije namerno uradio. Desilo se šta se desilo, nazad nema. Ovde treba da izguramo do kraja i to je to. Možda ga napolju poljubim, možda vratim, možda shvatim da ne treba ništa da radim - poručio je Luka.

Autor: A. Nikolić