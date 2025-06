Predosetila Sandrine mutne radnje? Aneli rešila da joj spakuje stvari, pa u sve umešala Baju! (VIDEO)

Izgorela!

Aneli Ahmić došla je do Drveta sa kesom u kojoj je čuvala veliku tajnu, kako bi potražila zadatak.

- Luka zna da sam došla, ali ne zna zbog čega. Kad sam videla ove pre mene, vidim da su se obezbedile. One jesu za alkohol, mene je to vreme prošlo. Uvek sam bila skromna. Želim da popričam sa tobom ozbiljno. Imala sam dve opcije i dva zadatka, a ti mi reci šta želiš. Prvi zadatak je sa ovom kesom. U njoj se nalazi nešto, a to je tajna. Luki se bliži rođendan, htela sam da tražim od njegovog sina klip kako mu čestita rođendan i u nedelju da odemo negde nasamo ili da postanem deo Odabranih i da spavam sa Lukom. Ponela sam ovoaj prsluk. Ovo je njemu njegov otac kupio za Sandru, a on mi je poklonio za Bajram. Nije ga hteo dati Sandri, pa je ostavio za sebe. Ja ovaj prsluk ne bih nikada nosila jer ga nisam ja dobila. Mislila sam da Luka Kačavendi kaže posle da joj nešto kaže i da ujutru donese ovaj prsluk. Ja ga moram naterati sad. Da kaže Kačavendi da on želi da da Sandri jer njoj pripada. Poenta je što nećemo da se sazna da je zadatak - rekla je Aneli.

- Ukoliko zadatak bude uspešan potrudiću se da ti i Luka naredne nedelje budete zajedno u Odabranima - reklo je Drvo.

- Zašto ne bih mogla večeras ići tamo? - pitala je Aneli.

- Zato što je protiv pravila - reklo je Drvo.

Autor: A.Anđić