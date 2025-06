Au!

Naredni koji je izazvao učesnike bio je Stefan Karić koji je pozvao Teodoru Delić da se popne na binu, što je ona i uradila.

Naime, on je namenio Teodori da peva pesmu "Vatra", s obzirom na to da se nedavno posvađali oko toga što joj je on slao čuvene "vatrice", što je bilo poniženje za Nenada Macanovića Bebicu.

Svo troje su sve vreme pevali i igrali, te su se u više navrata i nasmejali, a kako je to izgledalo, pogledajte OVDE!

Autor: Nikola Žugić