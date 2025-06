Bez dlake na jeziku! Momenat samo za Terzu i Sofiju, ona mu poručila: Kada budem izašla, reći ću ti sve što mi je na duši! (VIDEO)

Opa!

Sofija Janićijević zamolila je Boru Terzića Terzu da ode s njom do kazina kako bi platio ostatak grickalica, što je on i uradio, te su krenuli. Naime, na putu do kazina, oni su se zaustavili, te su tako porazgovarali.

- Ti ne možeš da živiš bez mene - rekla je Sofija.

- Si radila zadatak - pitao je Terza.

- Klošaru jedan. Za tebe nisam, nikada. To ne umanjuje činjenicu da si klošar, nisi me ispoštovao uopšte, sada bih rekla svašta, ali neću ništa. Kada budem izašla, reći ću ti sve što mi je na duši - rekla je Sofija.

Autor: Nikola Žugić