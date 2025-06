Ovako joj izgleda svako jutro sa porodicom!

Anđela Đuričić pomirila se sa tim da su planovi sa Nenadom Marinkovićem Gastozom i zajednički život pali u zaborav, pa je počela da se raduje povratku u Đenoviće.

- Svako jutro doručak, sve me čeka čim se probudim i samo kažem šta hoću i sve me čeka. Bože, jedva čekam. Ja se svaku noć dogovorim sa mamom pred spavanje šta da mi spremi i ujutru me sve čeka - govorila je Anđela.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić