Ogolila dušu: Sanja pred svima priznala zbog čega je počela da sumnja u Markovu ljubav prema njoj! (VIDEO)

Ovo joj je juče stvorilo ozbiljan nemir!

Voditelj Darko Tanasijević danas ima poseban zadatak za takmičare, a oni su morali da mu odgovore na četiri važna pitanja. Na red je došla Sanja Grujić.

- Da li veruješ u sudbinu ili misliš da svako sam kroji svoj život?

- Naravno da verujem i ne možemo da trčimo onome što nam nije suđeno, niti pobegnemo. Razlika je u nijansama i ono oko čega sam zadužena da se pobrinem sama - rekla je Sanja.

- Kad si posledji put promenio mišljenje o nekoj važnoj stvari i zašto?

- Ne menjam mišljenje o važnim stvarima, ali juče sam imala tenziju kad sam promenila mišljenje o Marku i pomislila sam da njegovo zalaganje za mene pada u vodu i da se distancirao od mene. Delovalo mi je da nije zainteresovan za stvari koje me pogađaju, skupilo mi se. To je glupost, ali sam promenila mišljenje o našem odnosu, ali me je on brzo razuverio - pričala je Grujićeva.

- Šta te više oblikovalo - detinjstvo ili greške koje si pravio kao odrasla osoba?

- Moja životna iskustva mogla su da budu samo lekcija. Ja sam sinoć spomenula da je Sofija čula za mene, jer kad sam tamo boravila ona je bila proterana. Setila sam se da je bila sa jednim gostom, a preko mene je možda čula od Dejana. Ona je spominjala Dejana, ali je slagala da se radi o tri različita identiteta - rekla je Sanja.

- Da li je po tvom mišljenju porodica iznead svega ili je važno pre svega biti veran sebi?

- Mislim da u porodici gde vlada ljubav se svakome pruža sloboda da bude ono što jeste - rekla je ona.

Posle nje odgovarao je Marko Stefanović.

- Da li veruješ u sudbinu ili misliš da svako sam kroji svoj život?

- Verujem u sudbinu i da je sve zapisano i da postoji utabana staza kojom koračamo, a što se pre pomirimo sa sudbinom biće nam lakše - rekao je on.

- Kad si posledji put promenio mišljenje o nekoj važnoj stvari i zašto?

- Sanja je uzela mene za primer, a uzeo bih i ja nju. Kad je rekla porodica ili Marko rekla je Marko, a sad kad je pričala stekao sam utisak da porodica treba da bude iznad svega. Ja nisam nešto za to i jesam neko kome je majka iznad svega, ali ne mogu da kažem da je moja porodica iznad porodice koju treba da steknem sa nekom devojkom - pričao je Stefanović.

Autor: A. Nikolić