Za sve što je uradio sam je kriv: Sofi progovorila o Gastozovoj zaljubljenosti u nju, Anđeli ide para na uši! (VIDEO)

Ovo nije želela da čuje!

Voditelj Darko Tanasijević danas ima poseban zadatak za takmičare, a oni su morali da mu odgovore na četiri važna pitanja. Na red je došao Nenad Macanović Bebica.

- Šta te više oblikovalo - detinjstvo ili greške koje si pravio kao odrasla osoba?

- Bio sam top dok nisam počeo da sae družim sa nekom familijom i otišao na drugu stranu. U jedno i drugo utiče na sve - rekao je on.

- Da li je po tvom mišljenju porodica iznead svega ili je važno pre svega biti veran sebi?

- Kad uradiš svašta nešto i shvatiš da je porodica uz tebe, shvatiš da je porodica. Moji su Teodoru zavoleli i više nju vole nego mene - odgovorio je Macanović.

Na red je došla Sofi Tikačenko.

- Da li veruješ u sudbinu ili misliš da svako sam kroji svoj život?

- Za mene sudbina je sve oko tebe na šta nisi mogao da imaš nikakav uticaj, gde si se rodio, u kojoj državi, a sve ostalo moraš sam da krojiš. Ne možeš da za sopstvene odluke da kriviš sudbinu i kažeš da je bila božija volja ili kriv đavo, isto tako i za stvari koje nisi uradio - govorila je Sofi.

- Je l' se Gastoz zaljubio u tebe je l' to tako treba? - pitao je Darko.

- Ja sam to izmislila jer je to tako trebalo. Sve što radi čovek ne možeš da kriviš druge ljude, osim sebe. Za to što je uradio Gastoz je kriv Gastoz, svako snosi posledice - rekla je ona.

- Kad si posledji put promenio mišljenje o nekoj važnoj stvari i zašto?

- Menjam svoje mišljenje o životu. Ja sam kroz svoje učešće promenila bitnu stvar oko sebe zato što sam uvek bila odlučna u tome da je najbitniji sopstveni mir i da moraš sam da krojiš svoj život - pričala je ona.

- Šta te više oblikovalo - detinjstvo ili greške koje si pravio kao odrasla osoba?

- Prvo te oblikuje detijstvo, a onda sam sebe kroz život. Odrasla sam sa bakom, strogo me je vaspitavala ceo život i nisam bila iživljena i kad sam otišla u inostranstvo i sama krenula da odlučujem krenula sam sama sebe da oblikujem, a ne da se vodim bakinim mišljenjem i oblikovaću se do kraja života. Nikad nije kasno da se promenim na bolje, ko zna šta ću da postanem - pričala je ona.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić