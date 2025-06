EMOTIVNA ISPOVEST ANELI AHMIĆ! Doktori je ubeđivali da umišlja, evo kako je prevazišla najteži period! (VIDEO)

Njen najteži period!

Aneli Ahmić i Slađa Lazić Poršelina osamile su se u dvorištu kako bi porazgovarale o svojim životima, te su otkrile kakve su teške periode imale.

- Jao Pitanja gledalaca, majko moja! Još samo ovo ili još dva? Skontala sam da mi vazda budu neka negativna pitanja. Zašto sam nešto, kad ću prestati ponižavati Luku...paklena mi je sreda. Prošle godine sam mrzela klipove, a ove godine su mi draži od pitanja. Nemam strah za klip, a prošle godine sam imala - rekla je Aneli.

- Pa kako izvrnuti na klipu? - pitala je Slađa.

- Ja priznam kad sam nešto rekla. Mada nisam luda da ne znam šta pričam, ali pitanja su me uništila. Ponekad nisam dobro, imam periode, a nekad prihvatam. Ja sam izgorela kad sam bila na negativnoj anketi, nisam mogla sebi doći. Celu noć su bila pitanja i rešetanja. Ja sam ono za multivitamin totalno izignorisala, ne kapiram - rekla je Aneli.

- Meni ide na k kad plačeš i moraš objašnjavati. Ja sam recimo imala sinoć prebačaj, setila sam se nekih stvari, nisam zadovoljna i nisam dobro - rekla je Slađa.

- Ja ne mogu lagati. Mogu te samo osuditi. Mama mi je takva. Kad bih nešto zgrešila ona me nakudi. U školi, ona neće napasti drugo dete nego mene. Poslednjih godina me teši jer zna da sam nestabilna. Znam izgovoriti sebi reči koje nikad ne bih, iz neke nemoći svoje. Gazim po sebi. Ja sam dve godine išla, svaku drugu noć išla u bolnici. Kad mi se prvi put desilo, ja sam otišla u bolnicu. Par meseci sam stalno išla. Doktori su mi objasnili da mi se neće ništa desiti nego da umišljam. Odem i kažem da mi daju onu injekciju što su mi dali juče, a on mi kaže da mi je dao vitamin. Svašta sam prošivela sam tom anksioznosti. Nisam pila terapiju i ona me samo hvatala - ispričala je Aneli.

- Ja sam imala mali stepen i onda sam korigovala disanje - rekla je Slađa.

- A ja veliki - ubacila se Aneli.

Detaljinije pogledajte klikom u nastavku.

Autor: A.Anđić