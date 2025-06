Au!

U toku je emisija "Pitanja Gledalaca", voditelj Milan Milošević postavio je pitanje Nenadu Marinkoviću Gastozu.

Kažeš da je Sofi čudna, svi priča jedno, a tebi drugo, da li vidiš da se ona igra sa svima vama pa i na podeli budžeta?

- Znam kojim je očima gledam. Ona je meni izuzetno draga i lepa, zadrži mi se pogled na njoj. Ona mi je na izvolte, da želim nešto ja bih uradio. Ona meni istu tu priču priča, a sa strane ispada da čeka od mene prvi korak, po Miminim rečima. Ja ne bih ulazio u te korake. Kad kažem ona se vadi da je htela zadatak... Svaka priča se iskarikira. Bilo mi je bitno da smo na istim talasnim dužinama. Odlučio sam da ne produbljujemo nešto - rekao je Gastoz.

- Hteo si da tražiš zadatak da je izvedeš - rekao je MIlan.

- Tad sam bio besan. To je istina. Ne želim da mislim da je htela da me iskoristi, ne želim da se povampirila od prvog puta kad je podignuta, želim samo da verujem njoj. Kad treba da se iskaže ono što misli, ona se možda pogubi. Nije mi prijatno da je gledam pogubljenju - rekao je Gastoz.

- Za Sofi želi da pronađe opravdanje za sve, a za Anđelu ne. Jutros sam slušala zanimljiv razgovor njega i Kristine. Rekla sam Terzi da je mnogo gori razgovor nego kad je on pijan i spopada - rekla je Sanja.

- Super. Mene toliko sramota njegovih odgovora na prethodna dva pitanja. Neprijatno mi je od ovog dečka. Uvek se za mene traži opravdanje i veruje se drugoj strani. Fokusiraj se na drugarice i karting, mene zaboravi - rekla je Anđela,

- Čim se spomene Sofi ona ovako odgovara. Nemoj da ti toliko smeta kad je spomenem- rekao je Gastoz.

- Mogao bi da se skineš sa kičme - rekla je Anđela.

- Deluje mi kao da misli da je ovo situacija gde treba da ispadne besna i ljubomorna. Prema ovoj devojci nemam emocije kao prema njoj. Ostane mi pogled na njoj jer je lepa. Ceo život sam isključivo sa lepim ženama. Ne zanimaju me roleksi, samo lepe žene - objasnio je Gastoz.

- Naravno da mu ne nenedostaje Anđela. Kako idu pitanja, tako i daje odgovore. Da mu ona stvarno nedostaje, znaš kad biu ga zanimalo da li Sofi želi nešto. Mislim da on traži potvrdu od nje da ne dobije korpu - istakao je Bebica.

- Naravno da je na Gastozu da li hoće da mi veruje ili ne. Ne bi trebao da sluša druge ljude. Mima napravi zvrčku za stolom, ne znam da li namerno to radi. Mislim da sam se jasno izrazila, a i mislim da mi je jasno šta Gastoz misli. Ne čekam nikakve korake niti bilo šta. Ja sam se juče prejela paste, ako bih uzela pastu onda bi se tumačilo drugačije. Ako nisam gladna šta bih onda razmišljala. Ako bih rekla da hoću onda bi se drugačije protumačilo. Ja nisam na izvolte, nisam nikad ni bila - rekla je Sofija.

- Ja ne muvam. Dođem, vidim i pobedim! Ako poželim to bi bilo ostvareno. Svaka koja je to rekla... to je moja profesionalnost - rekao je Gastoz.

- Meni se povraća od ovoga. Sofi se sviđa Gastozu, da se petlja i da joj odgovara. Povukla se malo jer su je njeni drugari prikočili. Mala i te kako zna šta radi, kvarna, odvratna. Nikad neću zaboraviti kako je veštački počela da se dere na mene. Krivo su te posavetovali. Kalkuliše dobro, sluša pitanja i komentare. Potpuno se slažem sa gledaocima. Želi da bude u toj priči - rekla je Aneli.

- Meni je pričala totalno druačiju priču. Rekao sam joj sve što mislim. Je l' se tebi sviđa Gastoz? - pitao je Mića.

- ne - rekla je Sofi.

- Zašto mu onda n ekažeš: "M*š u pi*ku materinu"? - pitao je Mića.

- Ja to ne radim - rekla je Sofi.

- Neću da dozvolim da se iskompleksiram. Ja bih voleo da budem žrtva. Ja sam rekao da ćemo se družiti što i stoji dok ona bude želela, pa i ako bude sa Gastozom. Kad je počela priča između nas dvoje ja sam rekao da imam emociju prema jednoj devojci spolja. Gledam je kao, mala, klinka. Nisam doživeo na načinda možemo da budemo zajedno. nikada mi nije to proradilo. Mene kad radi to se za dva dana završava. Ovo je isključivo prijateljstvo. Ljudi ne čuju šta Sofi govori. Devojka putuje po svetu sama, ona je drugačija

Autor: A.Anđić