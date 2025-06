Izvući ću nešto iz rukava što joj se neće svideti: Gastoz zapretio Anđeli, ona ga još jednom brutalno ugasila! (VIDEO)

Drama ne prestaje!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Anđelu Đuričić.

- Kako tako pametna ne vidiš da Gastoz poteže temu o Sofi i veliča je uvek kad mu kaže "vožnja, ko te j*be", pa nije on Snupi da mu se tako obraćaš. Posle uvreda naravno da će da mu prija lepa reč - glasilo je pitanje.

- Helga mu se dopala, pa će morati da se navikne jer će samo nju da ima. Iz besa i razočaranje biram da mu kažem te reči jer sam povređena i svaki put me zaboli kad čujem šta priča sa strane sa drugim devojkama, šta se dogovara. Meni naši planovi nisu u glavi, izjalovilo se i sad kad čujem kako je spremio planove sa drugim devojkama nije mi prijatno da to slušam. Ja mogu da se našalim, ali da radim neke stvari ne bi mu bilo prijatno. Što se nje tiče ne mislim da je jer mu nešto ja govorim, mi i dok smo bili zajedno uvek je imao toplu reč. Tako je bio i sa mnom na početku, vrlo mi je poznat taj početak, ali njemu ovaj kraj nije, ali biće. Džaba pokušava da me smekša da bi nekog uverio da nije ohlađen prema meni, jer mene ne može. Sad kad sagledam realno činjenica je da nije zagrejan za mene kao što je bio i lakše mi je. Ja sam njega počela da volim kad sam to i rekla. Ja kad bih ostala dobra sa njim imala bih nadu da će sve sutra da dođe na svoje mesto, a mislim da on uvek nađe neki razlog da kaže nešto loše za našu vezu i neki razlog da se ne pomirimo. Ne želim da verujem u laži, hoću sad da vidim istinu - govorila je Anđela.

- Ona o klin, ja o ploču, vreme prošlo i ništa nije rekla. Ona se trudi nešto da predstavi, a misli drugačije. Ja sam sebi u ovom odnosu izgledam ovako, nag*ženo i samo čekam da mi ga stavi i kaže da me voli. Nešto mi je u glavi, ali namerno neću da kažem, neka kotrlja koliko može, a onda ću da izvučem nešto iz rukava što joj se neće svideti. Ona priča kao da sam ja nešto najgore što joj se desilo, a znamo svi zbog čega smo ovakvi. Ne želim više da stavljam na sto, a ona ispod stola. Nisam veličao Sofi, verovatno ima "Igra istine" kad sam je pitao da je poljubim i tu sam bacao fore i sam sebi bio zanimljiv. Ja ne vidim da izdižem Sofi i nju spuštam - pričaoe j Gastoz.

- Da li je Sofi najlepša u kući? - pitao je Milan Milošević.

- Anđela je za mene najlepša, ali i Sofi je lepa. Obe su dijamanti i da ih ljudi gledaju i uživaju. Nisam uzdizao Sofi da bih nju spustio. Samo ubijamo vreme, ne znam dokle misli da kotrlja. Ja sam tu na izvolte, a ona neka dođe i pokupi me. Sve više gubim strpljenje - dodao je Gastoz.

- Ne zanima me taj voz, iscepala sam kartu i bacila je. Nije zato što nemam emocije, nego sebe volim više - rekla je Anđela.

- Otkad sebe voliš više? Baš si na meni našla da se k*rčiš - dodao je Gastoz.

- Ja svoje odgovore neću nikad da promenim. Imam emocije i mnogo mi je stalo i odlučila sam da gledam sebe zadovoljnu i srećnu. Kad sam u odnosu sa njim imam lažnu sliku da ima emocije prema meni, a ovako vidim da mu je samo do sprenje. Rekao je da ima keca u rukavu, ne znam o čemu priča, ali samo neka nastavi - pričala je Anđela.

Autor: A. Nikolić