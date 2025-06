Pala joj roletna: Aneli priznala da li je planski pokušala da diskvalifikuje Luku! (VIDEO)

Pobesnela!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Aneli Ahmić.

- Zašto navlačiš Luku da se diskvalifikuje? Ko si ti da te ne bi komentarisali? Pa i ti sve komentarišeš, to je svačije pravo - glasilo je pitanje.

- Je l' sam ja rekla da nemaju pravo? Ja nisam skočila na njega, svađala sam se zbog njega i Anđele. Ja nisam rekla da ne sme da govori, Luka je tako reagovao, a ja to nisam tražila. Ja nisam niko i biću niko do kraja jer teram svog muškarca na diskvalifikaciju - rekla je ona.

- Nisam nikad rekao da je ona kriva. Ne treba tebi da bude bitno šta gledalac kaže. Ti nisi kriva, niti mene možeš da dovedeš do diskvalifikacije. Kao što je rekla u utorak da joj gušim prirodu, tako i ona meni. Hoću da me pusti, ne govorim ništa protiv nje. Ovo je bilo direktno između Munje i mene, on je pokazao da je moj prijatelj, nikad mu Stefani nisam uvredio - dodao je Luka.

- Nikad ne bih diskvalifikovala muškarca kojeg volim. Ništa nisam dobila, ni izgubila i ne vidim poentu, a samo bih izgubila osobu koju volim - priznala je ona.

- Aneli je podržavala Anđelu i meni je to bilo čudno. Ja sam se njoj obratio da može da bude istina to što je iznosila za Asmina da mu je stavljala dildo. Luka je skočio samo jer je čuo dildo i d*pe - poručio je Munja.

- U Luki dugo akumulira da nije smeo na Đedovića, da je fićfirić, konstantna poniženja i kompleksira ga konstantno. Ovo je proizvod jer mu je dugo prebacivano da ne reaguje kako treba - rekao je Mateja.

- Par dana pre ovoga je Munja najstrašnije vređao Aneli, a Luka je ćutao - dodao je Mića.

