Hoće da zataška da bi se napolju čula sa Karićem! Gastoz šišti poput ekspres lonca, otkrio Anđeline MUTNE PLANOVE! (VIDEO)

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", voditelj Milan Milošević postavio je pitanje Anđeli Đuričić.

Zašto nisi odreagovala kaad te Karić izabrao za omiljenu, nego si se smeškala i videlo se da ti je bilo drago?

- Rekla sam to i onda, istina je da je on znao te stvari. Dosta me on sputavao, to je realno. Preko glave mi je toga - rekla je Anđela.

- Devojka nije ušla zauzeta sa Gastozom - ubacio se Karić.

- Nisam se ni ja tebi mešala! Sad ga lažno gotivi jer sam ja rekla istinu i koristi ga da bi prikrio neku istinu. Uvali Gastoza sa Sofi jer je on dao materijal, sve se spojilo i zato ja ne valjam.

- Ti meni guraš Sofi da bi Karić nastavio da ti piše napolju!? Ona je iznela sve ovo da bi zataškala njihovu komunikaciju da bi opet napolju mogli da se viđaju - skočio je Gastoz.

- Opet udara na moju vezu - rekao je Karić.

- Koristiš Gastoza kao skrivalicu jer dao materijal - rekla je Anđela.

- Ti i ja smo mnogo bolji prijatelji nego par na tvoju žalost, tako će i ostati. Veću šansu ima Gastoz - rekao je Karić.

- Zašto je Karić ako je znao da je muvao Anđelu, a bio je zauzet znao je da je mogla da ustane i kaže: "Ajde smrade mene biraš"?! Može da se gleda da je Karić tada hteo da pokrene priču, ali ne verujem da bi to bilo logično - rekao je Ivan.

- Zvao si Karića na početku da nema ništa sa Jelenom - rekao je Dača.

- Tada mi nije palo to na pametn. imali smo takav odnos da nisam nikad razmišljao da smo se muvali nekad. Nije prokomentarisala tada jer bi joj bilo jasno što sam uradio. Bio sam u sukobu sa Gastozom. Ona je svesna da nisam uradio da bi ne znam šta, a sad to koristi da bi me više oblatila. Sve što radi posle toliko vremena ispada smešno. Ušla je kao slobodna devojka i mogla je da pokaže svoj stav - ispričao je Karić.

- Pre toga mi je ispričala - rekao je Gastoz.

- Znamo da Anđela nije htela da pravi priče kao što ovaj pravi. Sve se ovo drugačije gleda jer sada gledamo da vratimo situaciju na početak, zašto je stalno komentarisao vezu Anđele i Gastoza? Koja je poenta svega toga? Tad si uvaljivao Gastozu, sad uvaljuješ Anđeli. Poštujem te, ali si me hiljadu puta nazivao debilkom i svašta još. Ovaj je najviše ljubomoran na tebe jer je mislio da ćeš da muvaš Jelenu - pitao je Dača.

- Ko zna šta ćeš ti da vidiš - rekao je Karić.

- Makarenko - ponavljao je Gastoz.

- Znamo svi ko si! Platiću ti zube da uradiš. Idem da branim, bolje ja nego ti - rekao je Dača.

- Koji si red u vojsci? - pitao je Ivan.

Autor: A.Anđić