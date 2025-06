Rešile da udruže snage: Anđelu i Sanju spojili zajednički dušmani, posle svega zakopale ratne sekire! (VIDEO)

ŠOK!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Sanju Grujić.

- Znaš li Sanja da si postala ozbiljan psihopata? Uhodiš Marka kao utvara, čekaš ga ispred toaleta, pitaš ga gde će gde god da mrde. Da li misliš da tako može da se zadrži momak? - glasilo je pitanje.

- Svako može da tumači kako hoće, za nekoga je to ljubav, za nekog psihopata. Marko i ja smo konstantno zajedno, mi smo 24 sata nerazdvojni. Ja ovde nemam ni druga, ni drugaricu i mislim da je normalno da sam stalno sa njim - rekla je Sanja.

- Sanja izgovara neke stvari koje nisam zaslužio, Pratila me je jer je tražila neko objašnjenje, ima rečenica koje potencira pred kraj rijalitija bez povoda. Juče je išla za mnom i tražila objašnjenja, nema potreba da ponavljam jer se zna. Nisam se ohladio i pokazao sam poštovanje - dodao je Marko.

Naredno pitanje bilo za Danijela Dujkovića Munjeza.

- Otkad si postao toliki homofob da pokušavaš da manipulišeš Stefani da prizna da ju je Matora naterala na vezu? - glasilo je pitanje.

- Nisam to rekao, niti tako mislim. Kose mi se neke stvari. Ja stojim pri tome da je Stefani imala emocije prema Matoroj kad je ovde ušla, samo kako se kad posvađamo i postavimo tako je iznosila stvari koje misli i ne misli, pa sam bio izgubljen da ne znam kad me laže. Verujem da je imala emocije jer bi samo budala to trpela da nema emocije - rekao je Munja.

Naredno pitanje bilo je Sanju Grujić i Anđelu Đuričić.

- Bravo kraljice, po odruženi ste sa 1% snage ste postavile na mesto dotično, zamemarite lični sukob i zgazite u tandemu ovo nemoralne - glasilo je pitanje.

- Drago mi je da su protumačili kako treba, ne moramo svi da budemo hijene i nekad treba da imamo empatiju. Meni je Anđele bilo žao, Sofija priča da se pljujemo, pa ližemo. Mi se nikad nismo pljuvale nego smo imale konstruktivne rasprave. Ja u šestici kad sam imala tžak period ona me je sprečavala da uradim neke stvari i obilazila me u pabu. Ko može jedan na jedan da se sukobi mogu da mu budem podrška - rekla je Sanja.

- Situacija je bila spontana, pitanje mi se dopada i Sanjim odgovor. Kad smo imale rasprave i svađe nikad se nisam priključila grupnom napadu - dodala je Anđela.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić