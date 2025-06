RAT DO ISTREBLJENJA! Aneli i Luka u najžešćem okršaju do sad, ne mogu ni da dišu zajedno! (VIDEO)

Haos bez kraja!

Luka Vujović i Aneli Ahmić nastavili su svoju raspravu u vešeraju.

- Ja ti više ne smem prići jer ja vidim da ti se gadim - rekla je Aneli.

- Nemoj da mi prilaziš više - rekao je Luka.

- Ovo što radiš je jako podlo. Hoćeš da idem da te ne dovodim do ludila? - pitala je Aneli.

- Ja nisam rekao to. Ne želim da se svađam sa tobom. Utiče na mene i te kako. Nemoj da pričaš da mi se gadiš i izvrćeš reči - rekao je Luka.

- Smeta ti kad se sama branim, smeta ti da me ti braniš. SVe ću ih vređati jer su me svi vređali na konto mene cele. Najviše sam omalovažena. Rekao si mi nekoliko svojih izjava i stvari gde si me ponizio i dao oružje u ruke - rekla je Aneli.

- Ako možeš da mi oprostiš ti mi oprosti. Ako mi oprostiš, nemoj mi to više ponavljati. Ti to voliš. Što to voliš da kažeš? - pitao je Luka.

- Treba da ćutim ispred Miće i Karića? Meni si to rekao, a Sandra koja te vređa tu non stop njoj odgovaraš sa poštovanje. Biću tu za tebe - rekla je Aneli.

- Nemoj da budeš tu uz mene - rekao je Luka.

Autor: A.Anđić