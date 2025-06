Promenila boje kao semafor: Darko sučio Anđelu sa najsitnijim detaljima koje je pričala o Kariću, njena promena ploče iznenadila sve! (VIDEO)

Ovome se nije nadala!

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Anđelom Đuričić o njenom odnosu sa Stefanom Karićem koji se promenio. On je otkrila da li je pokazala poštovanje prema Nenadu Marinkoviću Gastozu u periodu dok je hvalila i uvažavala Karića, a on je znao da su se dopisivali.

- Jesam, uvek sam ga ispoštovala jer kad je potegnuta te tema da lije nešto postojalo ili nije znao je sve od samog starta. Ne bavim se time da pokazujem ljudima poruke, ali na koji način bih mu to dokazala kad neko priča da smo imali nešto više? Najlakše mi je sve da mu pokažem, pa neka tumači. Najbitnije je bilo da kažem, tad sam najviše ukazala poštovanja - rekla je Anđela, a onda nastavila:

- Gastozovo pravo mišljenje o Kariću neću da iznesem. Drago mi je da je Gastoz promenio mišljenje o njemu. Kad mi je bilo dosta komentara, govorila sam njemu u krevetu i znao je šta sam mu pričala u krevetu. Nisam iznosila to kad sam trebala i to je istina.

- U februaru je Karić bio nominovan, kad ga je Gastoz stavio za potrčka. Ovo jebilo tvoje obraćanje njemu na nominacijama: - Što se tiče Stefana mi imamo odličan odnos, tako će da ostane. Za mene si dobar prijatelj i partner, za mene si to pokazao i pre tri godine i sad, dobar si sigurno i sin. Što se tvog učešća tiče volim da čujem tvojekomentare, jer si realan. Naš odnos mi smeta i nadam se da nikad neće da sedesi da nas moj partner povezuje jer mi to smeta, sigurno sam da ne prija nitebi jer si zauzet dečko i znaš da su te priče bez osnova. Može da se prutumačizbog našeg poštovanja, ali onda to može da se protumači sa svakim sa kim sepoštujem da se tu nešto događalo. Stvarno ništa loše nemam da ti kažem. Ono štose dogodilo sa Gastozom kad si me provukao, izvinio si mi se i neću da tizamerim jer ne mislim da si imao lošu nameru, samo je tako ispalo. Kulturan,vaspitan i sve što je već pokazao. Želim ti sve najbolje i što bolji plasman,zaslužuješ na osnovu svega dobrog što si pokazao - govorila je Anđela. Kad se tvoje mišljenje o njemu promenilo, pa je za tebe postao naslnik, folirant i lažni moralista? - pitao je Darko.

- Priča ni tad nije bila iskrena. Sve što sam sad rekla je moje pravo mišljenje. Ja sam otišla u kontru, imam pravo na to, prikrivala sam svoje mišljenje. Ja da sam u bilo kom trenutku to rekla, mi smo imali isforsirano da se Gastoz i Karić ne podnose, a ja da sam došla i rekla moje pravo mišljenje, ušla bih u sukob i samim tim Gastozov i Karićev sukob bi bio gori. Ja nisam želela da stvaram te probleme i da on vodi moje bitke - rekla je Đuričićeva.

- Zašto je imala komunikaciju sa mnom godinu dana pre rijalitija? - pitao je Karić.

- Ne odogvaram na tvoja pitanja, a ni na Gastozova. Ne postoji u kuću osoba kojoj nisam rekla sve iskreno, olakšana mi je duša i srce. Mnogo puta sam se ujela za jezik, pukla sam u određenom trenutku i rekla sve što imam, pa idem kući mirne glave. Svi moji odnosi kakvi god da su vrlo su definisani u ovoj kući - govorila je Anđela.

Autor: A. Nikolić