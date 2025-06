Arogantna, drska, hoda kao robot: Luka devojku poput Anđele ne bi pozdravio ni u komšiluku, njena reakcija šokirala sve! (VIDEO)

S osmehom na licu prihvatila sve prozivke!

U toku je emisija "Nominacije", a takmičari večeraš biraju između Nenada Marinkovića Gastoza i Anđele Đuričić. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Luku Vujoviću.

- Kod Gastoza sam primetio da ne gleda ljude s visine, a ona ne samo da ne daje lako pristup ljudima nego sebe posmatra mnogo iznad drugih. Za mene nije opravdanje to da ne daje nikome pristup jer smo videli kako je Mileni dala pristup i počela da se druži. Mnoge stvari mi se ne sviđaju kod Anđele kad je u vezi, a to je da tek kad Gastoz kaže da ga ne zanima, a posle tek kaže ona. Nema mi logike da on njoj ostavi čokoladicu i da ona kaže da nema šta da mu ostavlja. Njih dvoje su mi baš premazani svim bojama, sve rade sa nekim ciljem kako bi došli do onoga na šta su pomislili, a to je njihovo prvo mesto. Nikad nisu rekli da ih ne zanima prvo mesto, nego im je to imponovalo - govorio je on.

- Ja sam 100 puta rekao da to namerno radim da bih ložio ljude - dodao je Gastoz.

- Anđela jeste imala greške i ja ih nisam pominjao. Momci koji joj pominju izolaciju bi život dali da su bili na mestu tog momka i da su bili sa Anđelom. Ona pored toga što je prepotentna, mnogo je i arogantna, ima drskost u sebi i od nje humor nisam video, nešto što bi trebalo da krasi devojku od 20 i kusur devojka. Ja sam video programiranu devojku koja ide kao robot i to mi je previše, a da je takva napolju ne bih joj se javio ni kao komšija. Sve mi deluje kad si skočila da braniš Enu da si to uradila zbog Aneli, a izgleda da ti nisi imala lepo mišljenje o njoj. Njene postupke si osudđivala sa strane, a branila ih za stolom. Što se Gastoza tiče sve sam rekao prošle nedelje i nemam šta da ponavljam. Zameram mu doskočice koje je imao za Aneli. Ja ću da ispoštujem Aneli, pa ću da ostavim osobu koju je on. Ustvari, ispoštovaću Karića i ostaviću Gastoza - govorio je Luka.

Autor: A. Nikolić