Priča o čuvenom želucu trese Elitu: Ivan Marinković doktorirao Gastozovu igricu s Anđelom, ubeđen da je pao na testu pred sam kraj! (VIDEO)

Svi ga pomno slušaju!

U toku su ''Nominacije'' i ove noći će Nenad Marinković Gastoz i Anđela Đuričić imati prilike da čuju mišljenje svojih cimera o njima. Naredni je reč dobio Ivan Marinković.

- Oboje gledaju većinu ljudi s visine, oboje su u glavi ovde najbolji. U svojim poslovima nisu zadovoljni i dolaze ovde. Gastoz je drugačiji od nas jer je pevač i jer je svakodnevno na televiziji. Vidim da mu Anđela zamera odnos sa mnom, ali to i jeste zapravo on. Mislio je da će moći da izgura ovo i da ima dobar želudac, ali je pokazao da nema. On se takmiči s Anđelom, to je evidentno. Mnogo realnije mi je da je Gastoz hteo da da do znanja Kariću da zna neke stvari i da zbog toga ne može da bude dobar s njim - rekao je Ivan, pa se osvrnuo na Anđelu:

- Mnogo više gorih stvari imam da kažem za nju odnosno da je okarakterišem kao neurotičnu. Ona je za mene jedna nesrećna žena kada je ljubav u pitanju i samo ovde sebe može da uzdigne i izdigne. Nju može da opere samo neko kao Gastoz, to je žena koja nema nijednog prijatelja. Ona je osoba koja je zarad višeg cilja spremna da proda sve oko sebe. Ona sa ljudima poput Jordanke, Uroša i Slađe ne bi sela u životu na kafu. On mi je malo više draži od Anđele i šaljem nju - rekao je Ivan.

Naredna je reč dobila Jovana Tomić Matora.

- Meni je njihov odnos toplo i hladno. Utisak mi je ostavio kada Gastoz nije video Anđelu i dobacivao je s Kristinom, a ona je imala neku opkladu s Matejom. On je demantovao sve kada je rekao da je bio u vezi i da se te stvari ne rade - rekla je Matora.

- Ajde, nemoj da jedete g*vna više - rekao je Gastoz.

- Nisam nikad čula da si toliko bio slobodan, a sada mislim da si krenuo dalje. Sve ono što sam pričala kada sam ušla, došlo je na moje. On se borio i hteo je da uspe, ali očigledno to nije vredno - rekla je Matora, pa se osvrnula na Anđelu:

- Odlično znam šta mi misliš, isto kao i ja tebi. Mislim da je moguće ovih dana da uđemo u svađu obzirom da ulaziš sa svima. Mislim da smo Nenad i ja mnogo toga prošli i zato ću sačuvati njega - rekao je Gastoz.

Detaljnije pogledajte u nastvku.

Autor: N.Panić