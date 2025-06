Sanjam tebe, spavam s njom: Kristina zakucala za sam kraj! Ovakav udarac Anđela nije mogla da očekuje! (VIDEO)

Šok nad šokovima!

U toku je emisija "Nominacije", a takmičari večeraš biraju između Nenada Marinkovića Gastoza i Anđele Đuričić. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Stefanu Kordi.

- Što se tiče njihove veze mislim da treba da pruže šansu, poprave odnos, ali vidim da je Anđela stavila tačku ja mislim da od toga ovde nema ništa, ali kad izađu napolje Gastoz će to da reši. Prošle nedelje sam ostavio Gastoza, ali ove nedelje ću Anđelu - rekao je on.

- Anđelu sam branila od starta, a naš prvi sukob je bio kad je pokušala da mi stavi u usta nešto što nisam rekla i tad sam se izvinila samo zbog Gastoza. Smatram da nisam trebala. Jako se ogrešila i Karića, Gastoza i Sofiju. Sedim pored nje pa sam jako upućena šta priča, kako pokušava da izvrće, jako se ogrešila o Karića i više nemam lepo mišljenje o njoj. Gastoze, žao mi je što ti zameraju ono što se nije promenilo od početka, a to je tvoj odnos sa ukućankama i Karićem. Naravno da čuvam Gastoza - rekla je Matea.

- Što se tiče Anđele stvarno te gotivim, iako si se ogradila od mene. Gotivim te, bez obzira što si se ogradila od našeg druženja. Pričaju da si škrta i stipsa, a ti si davala stvari, sve i svašta. Jesi nekad drska, ali si prema meni ispala dobar prijatelj, samo za Karića mislim da nisi to ispala. Mene je jedino pogodilo kad si mi rekla da glumim žrtvu jer stvarno nije bilo tako. Ja jedino vašu vezu podržavam i stvarno bih volela da se pomirite, ja sa obe strane vidim emocije. Jedino je vaša veza najlepša jer se niste vređali i psovali. To štp Gastozu pričaš o drugim devojkama ja znam da je on hteo da bude sa drugim devojkama da bi svaka od njih bila sa njim, a on se ogradio i rekao da si najlepša. Što se tiče Gastoza znaš da ti zameram stvari sa strane. Ostavljam Gastoza - govorila je Džordi.

- Sanjam tebe, spavam sa njom. Ostavljam Gastoza, a šaljem Anđelu - rekla je Kristina.

- Hoće da se iskupi jer ju je prošle nedelje Mića nagovorio da me nominuje - poručila je Kristina.

- Ja sam ih poslala tamo da bi obavili razgovor jer su proveli devet meseci zajedno. Ne znamo šta se tamo dešavalo jer su prošli put ćutali o pomirenju. Kako čujemo nije došlo do tog razgovora. Gastoze, što se tiče našeg ličnog odnosa nemamo komunikaciju, stalno se svađamo. Tebi da nije bilo Anđele ko zna sa kakvim devojkama bi se vucarao i ona te je izvela na pravi put. Sve je radio zbog podrške, kad je nju upoznao kroz vezu shvatio je da ne može da je iznese, videli smo kako reaguje kad ona ustaje da komentariše. Nije mogao da utiče na nju i zato se i ohladio, čim je mogao tako lako da je ostavi. On ne želi sad da potencira sa Sofi, a kad je ona ustala i rekla da mu se dopada on to nije demantovao - govorila je Mimas.

- Kako da demantjem kad je prelepa? - dodao je Gastoz.

- On čuva Sofi za napolje jer bi tako od Anđele napravio žrtvu i doveo je do prvog mesta. Dopada mi se što Anđela nije pristupačna i što uvek ističe da nema prijatelje. Kad je bila tema za Pavla trebala je da kaže da je bila sa njim, a sad je okarakterisana kao jedna sponzoruša. Potenciraš da nisi bila sa njim, a potvrđuješ neke stvari. Šaljem Gastoza u izolaciju - rekla je Mimas.

Autor: A. Nikolić