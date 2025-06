ŠOK!

Kristina Buđevac ne krije da poslednjih dana njenu pažnju privlači Nenad Marinković Gastoz, pa sa njim otvoreno često flertuje i razgovara o mogućoj vreloj akciji.

Ona je rešila da mu privuče pažnju, pa se dok je on prolazio pored nje savila, kako bi je on rukom zakačio po zadnjici. Da li će njena taktika uroditi plodom i da li će Gastoza upisati na listu muškaraca sa kojima je bila u "Eliti" ostaje da pratimo do kraja.

Autor: A. Nikolić