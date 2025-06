Oglasila se Milovanova majka za Pink.rs: Ubeđena da je njen sin pao na Aleksandrinu manipulaciju, osula po njoj drvlje i kamenje!

Milovan Minić, bivši oženjeni dečko Aleksandre Nikolić nedavno je potpisao tužbu za razvod braka od njegove, sada već bivše supruge, Marijane Minić, posle kog se zbližio sa Aleksandrom Nikolić zbog čega se sada oglasila Milovanova majka za Pink.rs

Ona je prgovorila o odnosu Aleksandre Nikolić i Milovana MInića, a potom se osvrnula i na Marijanu Minić, za koju smatra da je pala pod uticaj Aleksandrinog bivšeg muža Uroša,

- Sve što se dešava ovih dana posle razvoda Milovana,mišljenja sam da ga je Aleksandra takođe izmanipulisala i da želi od njega da je "opere" zbog prošlih i nekih stvari koje tek treba da se dešavaju. Svaka joj čast,kako je naučila da se ponaša i šta treba muškarcima reći, uraditi, da bi im se približila i pridobila njihovu naklonost. Milovan je iskreno zavoleo Aleksandru i planirao nastaviti život sa njom. Ona je to znala i želela da joj on reši životne probleme. Ona je sve to upropastila ulaskom u vezu sa Ivanom Marinkovićem, a ako joj je stvarno stalo do Milovana, zašto pre nije rekla Milovanu šta joj je Uroš izgovarao jos pre dve godine za Marijanu? Trebala je na neki način upozoriti Milovana šta može Marijani da se desi, ako joj se Uroš približi jer je još pre dve godine kovao (pakleni plan) da bi se osvetio Milivanu. Aleksandra se predstavlja kao veoma empatična osoba. Onda je ćutala, a sada sve to priča. Gde je bila ta empatična Aleksandra tada? - poručuje Branka, pa dodaje:

- Marijanu sam ne poznavajući Uroša, upozoravala još od Nove godine da ne dozvoli nikakvu bliskost sa njim. Marijana je nasela na njegovu slatkorečivost itd. Vreme će pokazati (možda će je stvarno voleti i neće varati kao sve ostale žene) .Nadam se da jednog dana Marijana neće otići kod Milovana sa Uroševom bebom u naručju. Zameram Milovanu što je naseo na sve ove igranke, Aleksandre, Milosave, Korde i glavnog aktera ove priče Urošai što je uopšte komunicirao sa svima njima. Trebao je završiti misiju zbog kije je i ušao i da se reši nemir koji je nosio u sebi. Da posle svega stane na svoje noge,trezvene glave razmisli o svemu i krene život od nule.Milovanu želim srećan novi život bez Aleksandre i Marijane. Neka svoju sreću traži mimo njih dve. Ne treba da se meša u njihove živote i probleme,neka nastavi i rešava svoj. Svako na svoju stranu,a on će u svojoj porodici uvek naći mir,ljubav,podrsku i spokoj - poručuje Biljana Minić.

Autor: N.Panić