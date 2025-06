Likuju njegovom debaklu: Gastozovi procenti glavna tema u Beloj kući, Uroš jedini stao uz njega! (VIDEO)

Jedva su čekali ovo da komentarišu!

Lepi Mića započeo je još jednu "Igru istine", a na samom početku komentarisali su se procenti koje je imao Nenad Marinković Gastoz u večerašenjm izbacivanju.

- Ivane, kako ovo komentarišeš? - pitao je Mića.

- Realno, ovo mi je baš iznenađenje za Gastoza jer je imao 35% sa Anđelom, a smatramo da je ona glavna za pobedu. Sad kad uzmemo sve procente od favorita, mislim da će Karić da bude prvi ili drugi. Ovo se ili nagradilo Munjino učešće ili je Gastoz pao, ali mi ništa nije jasno. Nije mi očekivano da Munja ima ovoliko - rekao je Ivan Marinković.

- Anita je do zadnjeg dana uvek imala 99%. Munja, ti si bio učesnik i šta je tvoje mišljenje? - pitao je Lepi Mića.

- Sa Gastozom sam bio u konkurenciji, sve preko 10% mi je uspeh i mislio sam da će njegova armija da pojača da bi video da su uz njega. Ne znam šta bih rekao da li je on slab ili sam ja jak, ali mene to nikad nije interesovalo. Više su se oni iznervirali, nego što sam se ja obradovao - govorio je Munja.

- Stefane, ovde si godinama i šta misliš? - pitao je Lepi Mića.

- Ti kažeš da je Anita uvek imala 99%, a u sezonama gde sam ja učestovao su se znali favoriti, ali procenti nisu bili revelantni i ja ne znam toliko o tome. Ja sam tri nedelje pred kraj bio u izolaciji, nadmašio sam ih, a na kraju su oni mene prestigli u finalu. Tako da je jedno glasanje finalne noći, a jedno tokom nominacija i mislim da ljudi ne treba puno da se lože što se toga tiče - govorio je Karić.

- Zadnjih dana sam imao loše postupke, ovo sa Lukom, Draganu sam vređao, Daču i zato sam se iznenadio i mislio sam da će da bude kanal, a ako gledam šta mi se desilo sa Stefani ona mi je ovo malo procenata - dodao je Munja.

- Ne znam šta je krucijalno Gastoz uradio da bi opao ili se poboljšao, nema krucijalnu promenu - rekao je Mateja.

- Da li su sinoćne nominacije bile licemerstvo? Da li je narod stavio na tas da su se sa svima posvađali, a on je sad dobar sa svima? - pitao je Lepi Mića.

- Ovo je previše složeno da bih ja o tome razmišljala i te konstrukcije meni u glavi ne idu dobro. Ja kad bih razmišljala kako narod gleda ne bih bila ovako sponata i ne bih udarala glavom u zid. Ja mislim da se ljudi čuvaju za finale - pričala je Ena.

- Meni da je Gastoz favorit ne bih glasao u duelu sa Munjom za njega i ne bih trošio svoj novac, nego bih ga trošio kad je u duelu sa Anđelom ili Enom. Gastoz ima velike greške prema Anđeli, ispao je folirant - dodao je Dačo Virijević.

- Mislim da se finiš bliži i znamo kakva je njegova podrška, radio je on i gore stvari u rijalitiju, bio sa Macom Diskrecijom, pa je pobedio. Mislim da njega gledaoci vole šta god da uradi. Njega je devojka izneverila i napravila ga budalom sa Pavlom i Karićem, ovde mu nabija rogove. Smatram da se samo njegova podrška štedi za superfinale. Anđela je imala veće greške, on nju nije lagao, a ona njega jeste i to duplo. Mićo, ti očekuješ da mi pljujemo Gastoza - pričao je Uroš.

- Ajde da čujemo Gastoza - dodao je Lepi Mića.

- Šta treba da kažem? Pre svega ću da se zahvalim Burazengijama, igrica je bila top i baš mi je bilo zanimljivo da je igram. Naravno da ljudi neće da se bacakaju kad nije neka konkurencija, mislim da je glasala jedna zgrada iz neke ulice. Burazengija ima milion. Hvala Burazengijama i ljubim vas - govorio je Gastoz.

- Ja sam rekla da će on da ima 80% i to mi je očekivano. Ja se ne snalazim u ovim procentima. Prekid veze nije uticao na to, nego njegovo ponašanje - rekla je Aneli.

- On nije imao fanove zbog Anđele, nego baš jer je takav kakav jeste - rekao je Karić.

Autor: A. Nikolić