NEMAŠ LEPO MIŠLJENJE O NJOJ! Mateja provalio da Kačavenda KUPUJE MIR sa Anđelom, ona oštro demantovala njegove navode: SVI SU MISLILI DA... (VIDEO)

Sukob mišljenja!

Naredna koja je dobila budžet od ovonedeljnog vođe, Milene Kačavende, bila je Anđela Đuričić.

- Srednji budžet, Anđela. Ti si prelepa devojka, to se može videti. Dobra si sa ljudima koji su te vređali, to mi nije jasno. Menjaš često stav. Moj odnos sa tobom neće biti promenjen. Moja odluka je kako ću pričati sa tobom. Sve što ima da ti zamerim, zameriću ti. Neću te nikada uvrediti - rekla je Kačavenda.

- Mateja, mali budžet. T mi jesi veoma drag, disciplinovan si i načitan. Dopada mi se tvoj odnos sa Sofi. Previše brineš o svom izgledu, ali ne mogu da ti zamerim to, jer to volim - kazala je Kačavenda.

- Milena, hvala. Mislim da si sad ovo sa Anđelom izbalansirala. Tražiš balans. Nemaš lepo mišljenje o njoj. Ne poklapaju ti se reči i dela - kazao je Mateja.

- Svi su mislili i da prema Sofiji nisam iskrena, pa sam dokazala da jesam. Ne zameram ni ako to misliš, ali znam da nije tako - kazala je Kačavenda.

- Teodora, mali budžet. Za ovih dvadeset meseci, ukupno u rijalitiju, komentarisala sam te na razne načine. Nikada me nisi uvredila, osim što si rekla da sam trandža sa Tajlanda. Komentarisala sam tvoje postpuke, komentari su bili razni, ja sam rekla da donekle smatram da sada taktiziraš. Demantovala me jesi, prošlo je dosta vremena. Nisi glupa, ni naiva, pokazala si to svojim komentarima, ali zbog mira sa Bebicom se ne mešaš previše - kazala je Kačavenda.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.