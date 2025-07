Više te ne vidim pored sebe: Gastoz siguran da se Anđela pere od optužbi da prema njemu nema emocije! (VIDEO)

Brutalno iskren!

Nenad Marinković Gastoz i Anđela Đuričić razgovarali su na garnituri, a iako je ona potencirala da poprave njihov odnos, njemu to nije bilo ni na kraj pameti, pa joj je jasno stavio do znanja da sebe ne vidi sa njom.

- Izvini Anđela, ne želim da glumim da sam bitan, ali nema. Giros će da ti bude nešto ćeš da pamtiš, nećeš ga jesi, a neću ni ja. Nije nas Pavle razdvojio nego giros - rekao je Gastoz.

- To nije moglo jer nikad nisam bila sa njim - dodala je Anđela.

- Koliko ćeš ti mene još da voliš? Da li ću ja moći da dobijem ovaj razgovor ako sam se zaj*bao kad izađem napolje? - pitao je Gastoz.

- Ti si mene izdao kad si mi okrenuo leđa. Posle si shvatio kako stoji situacija i da to nije tako. Nikad nisi dobio činjenicu da nas dvoje nismo bili zajedno, pa si okrenuo da imaš emocije, nikad nisi rekao da hoćeš da pričamo i hoćeš da ti to dozvolim. Mene niko ne može da ima za sedam dana - govorila je Anđela.

- Ajde da vidimo sad opet koliko si sebična - dodao je Gastoz.

- Šta ja dobijam posle? Šta mi znači tvoje izvini kad si me toliko j*bao u mozak? Ja sam toliko razočarana jer ne mogu da verujem da mi ne veruješ za takvu glupost, baš mi se j*be da li sam bila sa nekim. Ne mogu da shvatim da ne želiš da mi veruješ, a da je to tako - pričala je Anđela.

- Ti kao da imitiraš mene od malopre kad sam pričao sa Matorom. Ja ti dajem opciju - dodao je Gastoz.

- Ti meni ne možeš da daješ opcije. Ja hoću nekoga ko će u svakom trenutku da pokaže da mu je stalo do mene. Nisi se trudio za mene, osim kroz hranu, ali nikad nisi ovako seo pored mene. Ti meni da si bacio foru i seo, ja bih pričala sa tobom - pričala je Anđela.

- Očigledno nam se energije nisu poklopile, pa ih nikad nije ni bilo. Ako smo mogli 30 dana da se mimoilazimo... Koliko se nismo poljubili? - pitao je on.

- Od hotela. Mi smo bili u svađi te nedelje, imali smo razgovarali smo - dodala je Anđela.

- Ima bar 25 dana. Za to vreme se nije desilo da ne možemo da izdržimo - rekao je Gastoz.

- Kod mene jeste, ali ja to kod tebe nisam videla. Videla sam dobacivanje sa drugima, radovanje jer ideš sa drugom u izolaciju, ja sam stalno govorila da te volim, a dolaze mi pitanja da govorim da te volim i marširam te. Ja nisam iskompleksirana. Ja sam očekivala nešto više, a dobila sam od toga da si se ohladio. Ja da osetim nešto drugačije od tebe i da vidim neu želju ja bih se drugačije ponašala. Mene je duša zabolela kad sam odbila giros, ali sam morala da ga odbijem jer mi je preselo kad sam se setila svih stvari. Svaki dan kad pomislim da je došao bazen, zamišljali smo da ćemo zajedno sve to da radimo - pričala je on.

- Nismo nijednom bili zajedno na bazenu, ali šta ćeš? Nismo samo mi imali planove, nismo se privukli, nešto drugo ti je bilo bitnije - rekao je Gastoz.

- Tebi je bilo bitnije da svima uteraš, a uterao si samo meni. Ti od mene nisi dobio flertovanje i muvanje sa drugima da bi mogao da posumnjaš u moju emociju. Da li misliš da mene momci ne bi prihvatili da se ovde zaj*bavam sa njima? - pitao je Anđela.

- Baš bi bilo čudno, mislim da bi te iskulirao svaki. Ovde niko ne bi flertovao sa tobom jer bi svako video da se foliraš. Ovo mi je već dečija igra. Hvala meni što sam dao prostora da se ispričaš, vidim da nećemo da pričamo u ponedeljak. Je l' to to? - pitao je on.

- Tako je, nije mi do sprdnje. Ja da sam sad dobila povratnu ne bi mi bio problem da ti priđem, a tvoju povratnu ne vidim -dodala je Đuričićeva.

- Oprala si se i sad ne mogu da ti kažu da nemaš emocije, super ti je ovo ispalo - rekao je Gastoz.

- Ja samo da vidim nešto ja bih ti prišla. Ti meni da daš bilo koju naznaku da kažeš da ćemo da razgovaramo i da smo tu - govorila je ona.

- Lepa si kao anđeo, ne mogu da se sudržim da ti ne priđem, ali te više ne vidim pored sebe - priznao je Gastoz.

- Okej, onda da znam - rekla je ona i otišla.

Autor: A. Nikolić