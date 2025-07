Nova tura histerije: Anđela urliče i jeca na sav glas, Gastoza okrivila za sve što joj se dešava! (VIDEO)

Drama se nastavlja!

U emisiji "Pretres nedelje" voditelj Milan Milošević pozvao je Kristinu Buđevac da iznese svoje mišljenje o Anđeli Đuričić, koje je pričala danima u razgovoru sa drugim takmičarima.

- Ti ovde ponižavaš sve devojke i sve su k*rvatine. Ti si ta koja se umešala Kariću u vezu, ona je pljuvala sp*rmu i j*bala se u izolaciji -

- Da li razumeš koliko me blamiraš kad se ti sa ovom dr*ljom dogovaraš za s*ks? - urlala je Anđela.

- Bolje da smo j*bačice i da imamo kombinacije, nego da budemo ljubavnice i da nas žene pitaju da li smo oprale zubiće. Ja se sprdam sa njim i to je to. Ja ne bih bila sa njim, meni je samo dosadno. Onanas ponižava, pa samo hoću malo da je povredim - pričala je Kristina.

- Osam meseci sam provela sa nekim ko je meni okrenuo leđa i ja sad ovo moram da slušam. Svako ispita usta sa mnom zbog njega - vikala je Anđela.

- Anđela, kad ovo krene da te komentariše ti samo reci da sam ja kriv. Za 10 dana si napolju, šta te boli k*rac? Gde sam ja priču između njih dve? Gde sam ja u priči? Pogledaj ko te komentariše, sama se degradiraš. Ti plačeš dok tebe Kristina komentariše. Ti mene ubacuješ da se svađam sa njom. Koga boli k*rac šta ona kaže? - govorio je Gastoz.

- Ti si mene ubacio u to, ti pričaš sa njom o k*rcu. Provodi vreme sa k*rvama koje me vređaju svaki dan, a ti ćeš da me praviš od blata - rekla je Anđela.

- Da li možeš da prestaneš da se degradiraš kao žena i da prestaneš da vređaš ceo sto i da nanjih ne obraćaš pažnju? Ti mene ne možeš da vaspitavaš ovde - dodao je on.

- Ja da se muvam sa nekim svaki dan i on da dođe da me vređa pitala bih te kako se osećaš. Dr*lje su one koje sede sa tobom svaki dan - poručila je Đuričićeva.

Autor: A. Nikolić