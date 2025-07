Zvanično došao kraj: Aneli i Luka zauvek završili zbog njegovog oca, Ena Čolić umešala prste i ubrzala proces! (VIDEO)

Kraj!

Upravo je počela emisija ''Pretres nedelje'', a voditelj Milan Milošević dao je reč Luki Vujoviću kako bi progovorio o odnosu s Aneli Ahmić, s kojom je zauvek završio odnos.

- Luka, definitivno si stavio tačku s Aneli. Da li to ima veze s pomirenjem sa Enom? - upitao je Milan.

- Ja sam njemu prišla kao čoveku jer mu je jako teško bilo i vidim da se dečko deset meseci polomio u svakom smislu - rekla je Ena.

- Rekla si da ćeš se pomiriti s Lukom čim izađeš - rekao je Milan.

- Je l' vi to stvarno mislite? Nikada mu ne bih prešla preko uvreda na televiziji, ali mi ga je žao što ne liči na sebe - rekla je Ena.

- Meni je neko rekao da su oni pričali, tako da sam sve već znala - rekla je Aneli.

- Nisam se pomirio s Enom, a to što se tiče Aneli nisam ja taj koji je završio s njom već je ona svojim postupcima. Ona je mene ohladila zbog svojih grešaka - rekao je Luka.

- Ti si dečko patološki lažov, sve izvrćeš apsolutno. On uopšte ne misli loše o Eni, sve što je pričao je bilo lažno. On je sve očigledno lagao sve i dodvoravao se nekom - rekla je Aneli.

- Ja više puta nisam ni odgovorio njoj kada je pričala o meni sve najgore i moram da kažem da više nemam emocije prema njoj - rekao je Luka.

- Ja sam sinoć rekla da mi je Slađa rekla da se razočarao što mu Baja nije poslao ketering i ja mislim da on zavisi od oca. On živi u tatinom stanu, a tamo ne može sa mnom i zato me ostavlja - rekla je Aneli.

- Ovde ispada da ja nju ostavljam zbog Baje? - upitao je Luka.

- Naravno, ti zbog Baje ideš kod Sandre i to je to - rekla je Aneli.

- Ja sam bio u šoku što je on na svom rođendanu samo pričao o Aneli - rekao je Karić.

Autor: N.Panić