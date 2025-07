BESNA KAO RIS: Aneli pustila jezik do poda, neprestano urniše Sandru i Kačavendu, pa otkrila kako je dobila nož u leđa od Luke! (VIDEO)

Ne može da izdrži!

Aneli Ahmić nije mogla da izdrži da ne prokomentariše odlazak Luke Vujovića i Sandre Obradović u izolaciju. Ovog puta je svoju dušu otvorila Ivanu Marinkoviću.

- Znaš koliko ću je komentarisati. Namerno je uvalila izolaciju, kao da ja ne znam te fore. Ne bih nikad prokomentarisala njihovu izolaciju. Ne zanimaju me. Sve reči od Kačavende pokupila. Jeda čekam da ih gledam od kuće i da im se smejem. Odvratna i svašta mi govori. Totalno je ignorišem. Na nominacijama samo kratko i jasno, ne mogu podneti to. Sve je on za ovo kriv! Sedi sa Slađom koja mi je pokrala hranu i rekla da sam dro*a, a i ja njoj doduše. Tri kuč*e! Sram ga bilo! Kako mi se neće zgaditi!? - počela je Aneli.

- Tako ljudi kad raskinu, pa brže ideš kod ljudi koji su ti bili neprijatelji. Drže, održi taj stav. On će da se kaje za to! - rekao je Ivan.

- To je u njemu. Želi da bude što bolje...Pravda se narodu - rekla je Aneli.

- Ne može on tebi da doskoči, nadmeće se, ali posle mu krivo - rekao je Ivan.

Detaljinije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić