Biće karambola?! Luka POLIO Enin krevet, pa joj podmetnuo KRAĐU Miminog kofera sa šminkom (VIDEO)

Krčka se haos?!

Kako je Ivan Marinković izvršio svoj deo zadatka, na red je došao i Lukin deo. Naime, Luka Vujović predložio je da polije krevet Ene Čolić, što je prvo i uradio dok ga je Stefan Karić nemo posmatrao šta radi.

Nakon toga, on je otišao do Miminog kreveta i tom prilikom je ukrao njen roze kofer sa šminkom, ali tu nije bio kraj! On je rešio da dodatno zabiberi Eni, te je tako podmetnuo Eni krađu Miminog kofera, tačnije, ostavio ga je iza Eninog kreveta, kako bi Mima pomislila da joj ga je ona ukrala.

Kako će obe reagovati kada ovo budu videle, ne preostaje nam ništa drugo, no da ispratimo.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić