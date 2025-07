Gastoz ne može da odoli Anđeli: Vrelim poljupcima krenula da ga zavodi, on hitno reagovao da ne odu predaleko! (VIDEO)

Uplašio se da ne ode predaleko!

Nenad Marinković Gastoz i Anđela Đuričić tokom noći poboljšali su svoj odnos u odnosu na dane iza nas i njihove turbulencije. Iako su mnogi mislili da će se njih dvoje noćas pomiriti, oni ipak nisu dopustili sebi da odu toliko daleko već su imali granicu.

Sada je Anđela pozvala Gastoza da mu da flašicu s vodom, a on je prišao do njenog kreveta i strastveno je zagrlio, dok ga je ona sve vreme zavodljivim poljupcima mamila. On je u jednom trenutku osetio u kom će smeru otići taj zagrljaj, te ga je prekinuo i otišao da spava, a kako će se njihov odnos odvijati u budućnosti, ostaje nam da ispratimo.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić