Možda sam ja lakoveran: Nakon što je Terza otkrio šta je primetio kod Peje i Mimas, oglasio se Gruja, njegove reči će ih šokirati

Tokom prošle noći prilikom razgovora sa Drvetom Mudrosti, Bora Terzić Terza je otkrio Drvetu tajnu.

Naime, kako je Terza rekao, on je provalio da postoje simpatije između Jovana Pejića Peje i Milane Šarac Mimas, iako je Mimas devojka Pejinog bliskom prijatelja i bivšeg takmičara Elite 8, Nikole Grujića Gruje.

Kako je Peja otkrio Drvetu on je postavio jedno pitanje Peji koje je otkrio da bi on bio intiman sa Mimas.

- Što se tiče Peje i Mimas, pričao sam s njim i pitao ga: ''Je l' bi je odrao?'', a on mi je usnom pokazao pozitivan odgovor. Treba nam 3000 i piće - rekao je Terza.

Tim povodom smo stupili u kontakt sa Grujom kako bi nam otkrio kako on gleda na celu Terzinu priču:

- Gledao sam snimak, Terza nije rekao da mu je Peja to rekao nego da je po njegovoj gestikulaciji to zaključio a ja u to ne verujem. - započeo je Gruja pa je dodao:

- Moje mišljenje je da Peja ima kodekse i da je prema meni iskren i ispravan 100 odsto. Da me nikada ne bi izdao na taj način da moju devojku pogleda drugim očima. Možda sam ja lakoveran ali to je moje iskreno mišljenje.

Autor: N.B.