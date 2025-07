Foliranti i lažovi nas prave budalama: Mića i Bebica u duetu urnisali Anđelu i Gastoza, ubeđeni da su im samo pare i pobeda bitni! (VIDEO)

Žestoko na samom startu!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', a voditeljka Ivana Šopić naredno pitanje pročitala je za Anđelu Đuričić.

- Devojko zar ti nije jasno šta Nenad očekuje od tebe? Pusti ponos, priđi mu, poljubi ga i pokaži mu - glasila je konstatacija.

- Nije ponos stvarno, pogotovo ne u ponedeljak. Želela sam da sve lepo rešimo i budemo na čistom jer mi nije bilo prijatno da budemo u onakvim svađama. Mnogo sam se loše ja osećala povodom svega toga i rekla sam par rečenica s kojim sam ga ponizila. Ne bih mogla da ga poljubim, nemam poverenja zbog svih stvari koje sam gledala. Mi se nismo poljubili, to što drugi pričaju, to nije moja stvar - rekla je Anđela.

- Ja sam bio budan i poljubili su se, slušam samo kako lažu i smejem se. Ja sam sto posto siguran da nas prave budala opet. Lepo je on rekao da je ona na povodcu, ali problem je što je i sad na povodcu i on je vodi. Sve isto vrte u krug kao prošli njihov raskid jer sve muljate, petljate i foliranti ste. Sve ovo prave njima pitanja gledalaca i novinara. Kako se baš za vreme pretresa sve promenilo? On je juče s Kristinom igrao i muvao sve i sve je jasno. On je i dalje smatra Macom koja se voda na povodac, a cela veža je puna laži - rekao je Bebica.

- Da li su Gastoza unakazili procenti i zato hoće da se miri? - upitala je Ivana.

- Pa naravno da je tako, on je poltron jedan. Ovu devojku je vređao toliko puta, a onda je Anđeli rekao: ''Uzmi pare i idi kući''. Oni nemaju strastven poljbac već samo svađu,

Autor: N.Panić