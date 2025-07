Šok potez Anđele Đuričić: Još jednom dokazala da je sebi važnija od svih, pa odala Gastoza da ne ispadne jadnica! (VIDEO)

Ne može da veruje šta mu se dešava!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', a voditeljka Ivana Šopić naredno pitanje pročitala je za Anđelu Đuričić.

- Da li smatraš da si pokazala da si iskompleksirana i kontradiktorna? Hvališ se kako ti Gastoz dobacuje u svađama, a potom pričaš da nemaš emocije? - upitala je Ivana.

- Kada budem besna zbog svih stvari koje je radio, ne znam kako da verujem u njegove emocije. Sada moram da kažem da ima određene emocije prema meni, ali ne kao ranije. Juče smo bili ceo dan kao na početku, a onda kad ga vidim da radi neke stvari se zapitam. Ne mogu da verujem da bude s nekim devet meseci, a da nemaš emocije - rekla je Anđela.

- Zbog čega ti daje rijaliti savete i da trebaš sad da budeš jaka? - upitala je Ivana.

- To me posavetovao da ne ulazim u neke glupe rasprave i sukobe i tu je stvarno u pravu. Mi smo okej, dobri smo i družimo se. Ja njega volim i meni najviše smeta što je on došao juče i rekao: ''Ja tebe gledam i ne mogu ovako da ležim jer moram da te poljubim'' - rekla je Anđela.

- Je l' si rekla Anđela? Bravo - rekao je Gastoz.

Detaljinije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: N.Panić