VREME JE ZA IZAZOV! Veliki šef predočio učesnicima pravila igre, vreme je da iskažu takmičarski duh (VIDEO)

Ovo će biti pravi šou!

Veliki šef poslao je novo pismo na adresu Bele kuće, te ga je tako Milena Kačavenda, ovonedeljni vođa, pročitala učesnicima.

- Draga Elito, vreme je za izazov. Evo o čemu se radi. U bazenu se nalazi više od 100 loptica. Članovi svake grupe formiraju lanac u bazenu, tačnije stoje u vrsti uz dužu ivicu bazena. Članove jedne grupe uz jednu ivicu, a članovi druge grupe uz drugu ivicu. Prvi u lancu uzima lopticu ustima na znak Velikog šefa I dodaje je sledećem takodje u usta. Dakle, loptice ne smete dodirivati rukama niti u igri uopšte smete koristiti noge I ruke kao pomoć. Loptica ide na taj način od jednog do drugog u lancu, a poslednji u lancu u ustima nosi lopticu do kante koja se nalazi pored sahovskog polja, u kojoj ćete skupljati loptice. Poslednji u nizu staje na mesto prvog posle povratka, uzima ustima lopticu iz bazena I tako je dodaje sledećem. Dakle, dok se takmičar koji nosi lopticu do kante ne vrati u bazen svi ostali takmičari iz grupe ga čekaju I igra se nastavlja tek kada on stane kao prvi u lancu I doda lopticu sledećem. Igraćete u tri runde, a grupa koja bude imala dve pobede će biti pobednička ekipa današnjeg izazova. Loptice će nakon svake runde brojati neko od neko od ucesnika koji ne učestvuje u izazovu, a kojeg odredi vodja. Runda traje sve dok ne čujete zvuk koji označava kraj. Pozdrav, veliki šef - glasilo je pismo.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić