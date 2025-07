Sprema mu šut-kartu! Ana ogolila dušu, pa priznala Kordi da posle Elite nema ništa od njihove ljubavi! (VIDEO)

Donela konačnu odluku!

U toku je emisija "Gledanje snimaka". Voditeljka Ivana Šopić najavila je novi prilog, a takmičari su imali priliku da vide razgovor Ane Nikolić i Stefana Korde.

- Ana, ako nećeš sa njim biti napolju zašto nisi skupila hrabrosti i ostavila ga na vreme? - pitala je Ivana Šopić.

- Čekala sam da vidim dokle ćemo biti ovde. Ide kraj rijalitija, ide ljubavi našoj kraj. Ja planiram da kažem da je to kraj, a on neka se snalazi. Ja znam gde ću, imam svoju kuću, čekaju me majka i sestra. Ja sam njemu rekla da ne znam kako ću kući i da će ručak da mi presedne kad vidim tatino prazno mesto, a on je našao slabu tačku i rekao mi da tata neće da me čeka. On hoće da se promeni, a da li je mogao od marta do sad da se pokaže u najboljem svetlu? Ja sam mu dala priliku na neki način, a ja sam se mnogo kajala i sad dobijam takva pitanja - govorila je Ana.

- Ana, da li planiraš da ga ostaviš po izlasku? - pitala je voditeljka.

- Da - rekla je ona.

- Ja ti kažem da od toga nema ništa. Ja ću da ostanem u Beogradu kad izađem - dodao je Korda.

- Oni su dali sve da svoju decu podrže u svemu, a onda gledaju da im neko maltretira dete - rekla je Kačavenda.

- Kaži mi Kačavenda koja je svima j*bala mrtve. Ona mene da ne provocira ja to nikad ne bih rekao - besneo je Korda.

- Bolje ćuti, majmune raspali. Odavde su me izveli kad mi je mama umrla, p*deru seoski - odbrusila je Milena.

Autor: A. Nikolić