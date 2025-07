Nisam znao da će umreti nakon sat vremena: Gastoz otvorio dušu, pa otkrio poslednje reči koje mu je majka uputila pred smrt! (VIDEO)

Tera suze na oči!

Nenad Marinković Gastoz otvorio je dušu Jordanki Denčić, te joj tom prilikom ispričao kako je izgledao njegov poslednji razgovor sa majkom.

- Ne kažem da sam baš ja kriv. To celo razdvajanje, moj samostalni život, njena dva posla... Kad vidimd a zvoni nečiji telefon i vidim da zove majka ili otac i nbeko bude u fazonu:"Ne mogu sad, kako me smara", ja kažem da se odmah javi. Sad pozovi, brine keva, brine ćale. Biće ti krivo sutradan. Šta ti je teško, odvoji se na stranu. Ne znam šta bi sve dao da me pozove. Moj poslednji poziv sa majkom je bio kad sam trebao da jurim stan i izlazio sam iz taksija, a baš ta žena što me čekala je išla ka meni i ja joj kažem: "Ajde zvaću te posle", a ona mi kaže: "Au pa nemaš pet minuta za majku", e to je bio poslednji poziv sa majkom. Tih pet minta bi možda produžilo njen život. Spontana reakcija, ali kako sam ja mogao da znam da će moja majka da umre posle sat vremena - ispričao je Gastoz.

Autor: A.Anđić