Novo pismo stiglo u Elitu: Evo koji zadatak je Veliki šef dao takmičarima (VIDEO)

Novo pismo je stiglo u Elitu, a Milena Kačavenda ga je pročitala takmičarima:

- Draga Elito, s obzirom na to da se uskoro bliži kraj ovog serijala i da smo primetilida često za stolom iznosite mišljenje koje je potpuno drugačije od onog štogovorite kada ste okruženi sa samo par sebi najbližih osoba, čak se dešavada je ono potpuno suprotno odnosno da osobe koje zapravo ne volite i neprijaju vam za stolom pred svima hvalite i tapšete po ramenima, sada ćeteimati malo drugačiji zadatak od onih na koje ste navikli. Odlazićete jedan po jedan kod do fontane koja se nalazi poredšahovskog polja i tamo ćete gledajući u kameru koja se nalazi na fontani,navesti konkretno jednu osobu koju najviše ne podnosite i kojoj biste volelida što pre vidite leđa. Neophodno je da navedete jednu osobu, da budetepotpuno iskreni i da obrazložite zašto vas baš taj neko toliko nervira iiritira. Napominjemo da apsolutno svi morate izvršiti zadatak, takođe vaspodsećamo da gledaoci čuju sve što pričate i komentarišete kada niste predsvima i za stolom, pa bi bilo nedopustivo da danas navodeći osobu kojoj štopre želite da vidite leđa da ne budete iskreni. Odlazićete do fontane, kao što smo rekli jedan po jedan, tako da tamomožete da budete sami i da bez uvijanja, laži i taktiziranja iznesete svojemišljenje.Pozdrav, Veliki šef

