AU, KAKV NOŽ U LEĐA! Aneli će se slošiti kad sazna da Luka Vujović želi da ona napusti Belu kuću! (VIDEO)

Au!

Tema današnjeg zadatka je da svako od ukućana dođe do fontane kako bi izneo svoje mišljenje o drugom cimeru kom želi da vidi leđa, daleko od očiju drugih takmičara. Sledeći je bio Luka Vujović.

- Ja da se pitam ne bih davao ljudima pare za ulazak. SVako ko ulazi treba d aplati ovoj televiziji da bud eovde. Hteo bih da vidim sebi leđa ili Aneli. Vređa me i provocira za stolom. Mislim da ne zaslužujem to. Svi su je zamolili jutros da ne radi to. Munja je neko ko mi je odvratan od samog početka. On je neko ko je meni dao za pravo da imam mnogo loše mišljenje. Što se tiče Ene, Rajačićam kako je uhodio Daču... Sećam se pre nego što je Matora ušla kako je blatio i nju i njenu porodicu. Sa razlokom Stefanina majka ne podržava Munju kao oca deteta. Znam istinu i o kamatama i o svemu - rekao je Luka.

- Voella bih da vidim leđa Anđeli. Ona je neurotična, bolesna. Znam da će izaći kao pobednica, ali eto - rekla je Kristina.

- Ne mogu očima da gledam nikoga, navode da sma lopov, bacaju mi hranu. Izbacila bih Stefani. Spava po ceo dan, govori kako može sve da radi. Neki dan mi je udarila šamar jer mi je Munja upalio rernu. Volela bi da me smakne. Mislim da bi nju poslala tamo napolje. Sve što ona radi, smatram da nije normalna i ne treba da provede nijedan dan ovde. Bojim je se - rekla je Slađa.

- Osoba kojoj želim da vidim leđa je osoba koja me vređala najstrašnije. To je Ena Čolić. Najstrašnije me vređala, udara na moj fizički izgled, moju ćerkicu i njen fizički izgled. Nema u sebi da je ona majka i da se takve stvari ne izgovaraju ženi koja je majka - rekla je Aneli.

Autor: A.Anđić