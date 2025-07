Tresu se zidovi Bele kuće! Dača raskrinkao Luku, otkrio da je Eni slao srca, Vujović podivljao: Idi tati mešaj se u veze, BUDALO MALA (VIDEO)

Karambol!

Naredni je svoju nominaciju za crnim stolom izneo Dača Virijević.

- Krenuću od Luke, imali smo dobar odnos, sada da ga nešto hvalim posle reči koje mi je rekao, glupo je. Voli da pomogne, nikada nekoga ne bi ostavio gladnog, ali kod mene pada u vodu kada mi je izrekao one bljuvotine. Od tada mi je jedan od pet najvećih ljiga u kući. Odnos sa Sandrom mi je bio fejk, pet meseci si to lepo vukao i razvlačio, gledao si kako će to da se komentariše, pa si posle rekao da nisi radio zbog kuma. Nijednog trenutka nisi pokazao ljubomoru, dok ona jeste pokazala ljubomoru - rekao je Dača.

- Ovo je takva laž, ja ne mogu da verujem! Da je bio konkurs ko laže najviše na svetu, da je bio red od tri miliona ljudi, Dača bi tu pobedio - rekao je Luka.

- Ja sam izašla iz kupatila, on je nastavio konverzaciju sa Dačom - rekla je Sandra.

- Pevao si Eni sve vreme na žurki, ne samo Sandri, pevao je i Eni. Ne znam tačno koju je pesmu pevao - rekao je Dača.

- Ovo je neistina, ja ću s njim da se svađam do ujutru! Ne bih imao problem da kažem za Enu, deset puta veći problem je što sam pevao "Usne boje vina", ako sam sedam dana pre toga naručio "Zmija i žaba" i dao Eni mikrofon. On je meni govorio za Aneli hiljadu stvari, a sada ovako - skočio je Luka.

- Ena je stajala ispred njega kod rulet stola, on se okretao i pevao njoj sa bine i pokazivao joj srce - rekao je Dača.

- Ovo je takva laž! - rekao je Luka.

- Je l' treba da skačem za tebe?! Prija mi priča ova?! - rekla je Ena.

- Mali je zlotvor! Ovaj mali je takav monstrum! Idi pa se tati mešaj u veze budalo jedna mala smrdljiva - rekao je Vujović.

- Ovde svi govore da je svađa krenula od prsluka, Sandra je prva pokrenula. Poenta je u tome što su se oni dva sata svađali u Odabranima zbog Maseratija, Pežoa...Znam da Sandra ništa nisi uradila nikome u inat, znam da za Maseratija ne misliš ozbiljno, da samo provociraš Luku. Šaljem Luku, ostavljam Sandru - rekao je Dača.

Autor: Nikola Žugić