Sve bliži i bliži! Gastoz poleteo za Anđelom u izolaciju, pomogao joj da spremi krevet za spavanje (VIDEO)

Pomirenje ipak na pomolu?!

Nenad Marinković Gastoz i Anđela Đuričić tokom jučerašnje emisije "Pitanja novinara" ušli su u novi žestok sukob, u kom su pljuštale uvrede i provokacije na sve strane, te je mnogima delovalo da se neće pomiriti.

Naime, nakon što je Anđela saznala od voditeljke Ivane Šopić da je nominovana od strane Odabranih, Gastoz je poleteo za njom kako bi joj pomogao oko prenosa stvari u izolaciju.

On je uzeo kofer i posteljinu, kako ona ne bi nosila, te joj je odneo sve to do izolacije, a kako će njihov odnos teći na dalje, ostaje nam da ispratimo.

Detaljinije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: Nikola Žugić